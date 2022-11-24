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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de dehşet | Sokakta yürüyen 2 kişiye ateş açıldı! Çifte infaz!
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2 kişi öldürüldü! Sokakta çifte infaz!

İzmir'de kan donduran bir olay yaşandı. Güzelbahçe ilçesinde, akraba olan 42 yaşındaki Mustafa Aksu ile 36 yaşında olduğu öğrenilen Mutlu Aksu sokakta yürürken; F.A.´nın otomobilden, tabancayla açtığı ateşte yaşamını yitirdi. Suç aletiyle birlikte yakalanan katil zanlısı gözaltına alındı

İzmir'de dehşet | Sokakta yürüyen 2 kişiye ateş açıldı! Çifte infaz!
2 kişi öldürüldü! Sokakta çifte infaz!
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DHA

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bu sabah olay, saat 05.00 sıralarında Yalı Mahallesi 105 Sokak´ta meydana geldi.

İKİ AKRABA SOKAKTA YÜRÜYORDU

DHA'da yer alan habere göre akraba olan Mustafa Aksu (42) ile Mutlu Aksu (36) sokakta yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı.

ŞÜPHELİ OTOMOBİLLE KAÇTI

Mustafa ve Mutlu Aksu, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silah sesleri üzerine bölgeye giden çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu'nun öldüğü belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Mustafa ve Mutlu Aksu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.´yı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. F.A., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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