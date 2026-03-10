Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        İzmir'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Motosiklet sürücüsü can verdi

        İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Uğur Şahin (32) idaresindeki motosiklet, Yaka Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Şahin'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

