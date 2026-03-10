İzmir'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Uğur Şahin (32) idaresindeki motosiklet, Yaka Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Şahin'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
