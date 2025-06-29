İzmir'de korkutan görüntüler!

İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangına müdahale sürerken, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan sürüyor.

AA'da yer alan habere göre de İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderesin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

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Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Menderesin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri arasında saat 12.57de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin saat 13.12de yapıldığını bildirdi. Elban, orman yangınına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu 678 personelin sevk edildiği bilgisini paylaştı.