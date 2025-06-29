Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de korkutan görüntüler! | Son dakika haberler! | Son dakika haberleri

        İzmir'de korkutan görüntüler!

        İzmir'de 3 ilçede orman yangını çıktı. Kentin Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını, yerleşim birimlerine sıçradı. Ayrıca Gaziemir'de de ormanlık alanda alevler yükseldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de korkutan görüntüler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangına müdahale sürerken, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi.

        Alevlere havadan ve karadan sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre de İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Menderesin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

        REKLAM
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!

        Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

        İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Menderesin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri arasında saat 12.57de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin saat 13.12de yapıldığını bildirdi. Elban, orman yangınına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu 678 personelin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

        Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Vali Elban, şunları kaydetti: "Olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerimiz tedbiren devre dışı bırakılmış, müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır."

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #İzmir
        #orman yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı