İzmir'de korkutan görüntüler!
İzmir'de 3 ilçede orman yangını çıktı. Kentin Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını, yerleşim birimlerine sıçradı. Ayrıca Gaziemir'de de ormanlık alanda alevler yükseldi
İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangına müdahale sürerken, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan sürüyor.
AA'da yer alan habere göre de İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menderesin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Menderesin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri arasında saat 12.57de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin saat 13.12de yapıldığını bildirdi. Elban, orman yangınına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu 678 personelin sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Vali Elban, şunları kaydetti: "Olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerimiz tedbiren devre dışı bırakılmış, müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır."
Fotoğraflar: AA