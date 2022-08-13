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İzmir'de sahte içki deposuna baskın! 25 bin litre etil alkol ele geçirildi, 3 gözaltı

İzmir'de bir depoya düzenlenen operasyonda 25 bin litre sahte alkol ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika: İzmir'de sahte içki deposuna baskın! 25 bin litre etil alkol ele geçirildi, 3 gözaltı
25 bin litre sahte alkol! 3 gözaltı
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DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir depoya düzenlediği operasyonda 25 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu, Torbalı'nın Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün söz konusu sahte içki imalatı yapılan depoya operasyon yapıldı. Depodaki aramada 25 bin litre kaçak etil alkol, 1 kaynaştırma kazanı, 2 adet çift fanlı soğutma sistemi, 3'ü 5 bin, 3'ü de15 bin litre kapasiteli toplam 6 plastik tank, bin litre kapasiteli 1 adet IBC tank, 1649 adet 5 litre kapasiteli bidon, 1 plastik bidon folyo kapatma makinesi, 1 plastik bidon kapak kapatma makinası, 1500 adet plastik bidon kapağı, çeşitli ebatlarda ambalajlama malzemesi ve karton koli ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili M.T., G.B. ve T.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf: İHA

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