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İzmir'de sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

İzmir'deki sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı

İzmir'de sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı
AA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonlarda yakalanarak dün adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 10'u cezaevine gönderildi.

AA'nın haberine göre; diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurulmuş, 32 adrese baskın yapılmış ve 20 zanlı gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin tutuklandığı belirtilmişti.

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