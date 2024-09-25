İzmir'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü
İzmir Balçova'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada otomobilin ön camından fırlayan sürücü hayatını kaybetti
İzmir'in Balçova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Berk Gedik (22) idaresindeki otomobil, İzmir Çevre Yolu, Balçova-Çeşme istikametinde seyrederken, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle su kanalına girdi, ardından rampaya çıktı. Rampadan inerek takla atan araçtan fırlayan Gedik, yolda metrelerce sürüklendi.
SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞATILDI
Gedik'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmaları sonrası tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.