Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İzmir Körfezi'nde yine dış kaynaklı kirlilik | Son dakika haberleri

        İzmir Körfezi'nde 10. kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi

        İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi'nde dron desteğiyle yapılan rutin tarama faaliyetleri kapsamında kasım ayından bu yana 10. kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Bayraklı'da deniz yüzeyinde dış kaynaklı atık maddeler görüntülendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 18:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Körfezi'nde yine dış kaynaklı kirlilik
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nde kirliliğe neden olan unsurların tespit edilmesine yönelik çalışmaları kesintisiz sürdürüyor.

        ANKA'nın haberine göre, Körfez'deki denetim ve yaptırım yetkisinin belediyeye devredilmesi için yaptığı başvurulara olumlu yanıt alamayan Büyükşehir Belediyesi, havadan görüntüleme sonucu geçen yılın kasım ayından bu yana 10. kez dış kaynaklı kirlilik tespit etti. Bayraklı bölgesinde bir kez daha dış kaynaklı atıklar görüntülendi.

        İZDENİZ yetkilileri, yalnızca kasım ayından bu yana sürdürülen incelemede bu ölçekte kirlilik tespit edilmesinin, yıllardır süregelen ihlallerin boyutunu gözler önüne serdiğini ve körfezin doğal yapısının uzun süredir ağır baskı altında bulunduğunu ifade etti.

        Yetkililer, deniz yüzeyine yayılan mazot ve atıkların su kalitesini düşürdüğünü, deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini ve ekosistem üzerinde kalıcı hasar riski oluşturduğunu belirtilerek, Körfez'de dış kaynaklı kirlilik riskinin süreklilik arz etmesi nedeniyle etkin önleyici tedbirlere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

        #İzmir Körfezi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon'dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!