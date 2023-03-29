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Haberler Gündem Trafik İzmir Metro Durakları: İzmir Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası
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İzmir metro durakları 2023: İzmir metro durak isimleri, güzergahı, sefer saatleri ve istasyon haritası

İzmir'de metro ve tramvayın yanı sıra İZBAN hatları da kullanılıyor. Hala metro çalışmaları devam eden İzmir’de metro hangi hatlara bağlı ve güzergahı nasıl sizler için derledik.

İzmir Metro Durakları: İzmir Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası
HABERTURK.COM

İzmir Metro Durakları

İzmir metrosu Fahrettin Altay Aktarma Merkezinden başlar ve Evka-3’e kadar gider. Peki kaç duraktan geçer ve duraklar arası kaç dakika sürüyor?

  • - Fahrettin Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova Metro, Ege Üniversitesi, Evka 3

Eğer bu duraklardan birinde inmeniz gerekiyorsa mutlaka çıktığınız zaman otobüsle yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yerin tam adresini bildikten sonra hangi durakta inmeniz gerektiğini de netleştirebilirsiniz. İzmir metro durakları sefer saatleri ise şu şekilde: 06.00 ila 21.40 arasındadır. Sefer sıklığı ise 4 dakikadır.

Buna ek olarak İzmir metro durak isimleri haricinde Hilal ve Halkapınar duraklarından da İZBAN’a aktarma yapabiliyorsunuz. Eğer şehrin farklı bölgelerine seyahat etmeniz gerekiyorsa bu duraklarda inebilirsiniz.

Kısaca İZBAN duraklarının isimlerinden de bahsedelim:

  • - Aliağa, Biçerova, Hatundere, Menemen, Egekent 2, Ulukent, Egekent, Ata Sanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergis, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç, Adnan Menderes Havalimanı, Cumaovası, Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı, Tepeköy, Sağlık, Belevi, Selçuk

Gördüğünüz üzere bu hat daha uzundur ve İzmir’in farklı önemli bölgelerine de ulaşım sağlıyor. Sefer saatleri ise 05.20- 01.23 aralığındadır.

İzmir Metro Durakları Arası Mesafe Kaç Dk?

İzmir metro güzergahı ile ilgili bilgileri sizlere aktardık. Buna ek olarak her durak arası kaç dakika olduğu konusu da fazlasıyla merak ediliyor.

Her durak arası 2 dakikadır. Genelde çok ciddi bir arıza olmadığı sürece duraklar arası geçiş süresi 2 dakikadan fazla olmayacaktır. Belli hızlarda belli zamanlarda duraklarda olurlar. Bu sebeple birini kaçırsanız bile 4 dakika sonra bir diğer metro gelecektir.

Daha detaylı bir şekilde metro ve İZBAN hattını görmek istiyorsanız da web sitesinde İzmir metro durakları istasyon haritası bulacaksınız. Siteye girin ve inceleyin.

İzmir metro tam olarak aktarma merkezinin ortasında başlıyor ve bu sebeple de gün içinde binlerce kişi tarafından kullanılıyor. Böylece şehrin içerisinde çok uzak mesafelere gidiş kısalıyor. Eğer öğrenciyseniz ya da uzak bir bölgede işe gidiyorsanız mutlaka yolunuz metrodan geçecektir.

Son elde edilen bilgilere göre metro çalışmaları devam ediyor ve güzergah uzatılıyor.

İzmir Metro Biniş Ücretleri

Sizlere güncel olarak biniş ücretlerinden de bahsedelim.

  • - İlk binişte tam bilet 8,78 TL, 120 dakika içinde kullanırsanız 3,50 TL ve eğer bir kez daha kullanırsanız da 2 TL oluyor.
  • - Öğrenci bileti ise 3 TL olarak güncellenirken,
  • - Öğretmen bileti 7,56 TL
  • - 60 yaş üstü bilet ise 7,56 TL oldu.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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