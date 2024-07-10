İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

DHA ve AA'da yer alan habere göre yükselen dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.