Dün Bodrum bugün İzmir! İki ilçede alevler yükseldi!
İzmir'in Menderes ve Gaziemir ilçelerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi alevlerle mücadele ediyor
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
DHA ve AA'da yer alan habere göre yükselen dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
MENDERES VE GAZİEMİR'DE ALEVLER YÜKSELDİ
Öte yandan Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
5 UÇAK VE 9 HELİKOPTERLE SU BOŞALTILIYOR
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye ekipleri müdahale başlattı.