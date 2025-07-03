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        Haberler Gündem İzmir Torbalı'da bir sürücü, yola sıçrayan alevlerin içinden geçti

        İzmir Torbalı'da bir sürücü, yola sıçrayan alevlerin içinden geçti

        İzmir genelinde yangınlar sürerken bir sürücü yola sıçrayan alevleri adeta hiçe sayarak alevlerin içinden arabasıyla geçti

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 03.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:49
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        Alevlerin içinden geçti
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        İzmir'in 4 ilçesinde yangınlar şiddetini artırırken, Torbalı'da yaşanan bir olay yürekleri ağza getirdi.

        Sürücü yolu kuşatan alevleri hiçe sayarak adeta atari oynar gibi alevlerin içinden sağ sol yaparak taşıtını sürdü.

        SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

        Alevlerin içinden büyük bir soğukkanlılıkla geçen sürücü, o anları sosyal medyadan paylaştı. Videoyu seyredenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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