İzmir Torbalı'da bir sürücü, yola sıçrayan alevlerin içinden geçti
İzmir genelinde yangınlar sürerken bir sürücü yola sıçrayan alevleri adeta hiçe sayarak alevlerin içinden arabasıyla geçti
Giriş: 03.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:49
İzmir'in 4 ilçesinde yangınlar şiddetini artırırken, Torbalı'da yaşanan bir olay yürekleri ağza getirdi.
Sürücü yolu kuşatan alevleri hiçe sayarak adeta atari oynar gibi alevlerin içinden sağ sol yaparak taşıtını sürdü.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Alevlerin içinden büyük bir soğukkanlılıkla geçen sürücü, o anları sosyal medyadan paylaştı. Videoyu seyredenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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