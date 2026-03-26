İzmir'de panelvanın çarptığı yaya öldü
Giriş: 26.03.2026 - 16:09 Güncelleme:
İzmir'in Bergama ilçesinde panelvanın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
B.T. (32) idaresindeki panelvan, dün Selçuk Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mülkinaz Aşma'ya (66) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Aşma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü B.T. gözaltına alındı.
