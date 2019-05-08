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İzmirli arkadaşları Zimbabveli İsa'nın yeni ailesi oldu

AA

Küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra 12 yıl Zimbabve'de yatılı okulda okuyan Awufi İsa, YTB bursu ile üniversite eğitimi için geldiği İzmir'de Türk arkadaşlarını artık ailesi olarak kabul ediyor

Zimbabveli İsa İzmir'de

Henüz çocukken anne ve babasını kaybeden, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla İzmir'de üniversite eğitimine başlayan Zimbabveli Awufi İsa, kendisine kucak açan Türkiye'deki arkadaşlarını ailesi gibi görüyor.

AA'nın haberine göre, Zimbabve'nin Çinhoyi şehrinde Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İsa, henüz 2 yaşındayken rahatsızlanan babasını üst solunum yolları rahatsızlığı sonrası kaybetti.

Babasından yaklaşık 4 yıl sonra annesi vefat eden İsa, anneannesi ile yaşamaya başladı.

Bir süre sonra Zimbabve'nin başkenti Harare'ye giden İsa, 12 yıl buradaki yatılı okulda eğitimine devam etti.

Önceki yıl gazeteden YTB bursunu fark eden İsa, başvuru sonrası 2018'de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünü kazandı. Çok iyi Türkçe konuşan ve sempatik tavırlarıyla dikkati çeken İsa, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Şona dillerinde şarkı sözü yazıyor.

Üniversitedeki arkadaşları tarafından çok sevilen ve onlarla çok iyi anlaşan İsa, hiçbir şekilde sıkıntı çekmediği Türkiye'yi artık ailesi gibi görüyor.

İsa, çoğunluğu Hristiyan olan Zimbabve'de yüzde 1 oranında Müslümanların yaşadığını söyledi.

Ülkesinde Müslüman olarak yaşamanın ve iş bulmanın kolay olmadığına dikkati çeken İsa, Türkiye'yi seçmesinde dininin önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

İzmir'in çok güzel bir şehir ve insanların da çok sıcakkanlı olduğunu aktaran İsa, şöyle konuştu: "Türkiye'ye ilk geldiğimde Türkçe bilmediğim için biraz zorlandım. TÖMER'de Türkçe öğrendim. Medya öğrencisi olduğum için çok sık haber okuyorum. Türk mutfağını, özellikle zengin kahvaltı kültürünü çok seviyorum. Mesela Zimbabve'de çayı sütlü içiyoruz. Bu gelenek bize İngilizlerden kalmış. Aslında iyi bir şey değil, sömürge geçmişini hatırlatıyor ama insanlar alıştı".

Türkiye'nin bir süredir Afrika ülkelerine açıldığını ifade eden İsa, bunun da büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin artık küresel bir güç olduğunu, sadece Afrika'ya değil tüm dünyaya yardım ettiğine dikkati çeken İsa, "Tüm dünyadan birçok öğrenci YTB bursu ile veya kendi imkanlarıyla eğitim için Türkiye'ye geliyor. Ülkemize döndüğümüzde Türkiye-Afrika ilişkilerine katkı sunacağız. Anne ve babamı çok küçük yaşta kaybettim, zor şartlarda eğitimime devam ettim. Şimdi YTB bursu ile Türkiye'de üniversite şansı buldum. Zor günlerimde Türkiye bana kucak açtı ve buradaki arkadaşlarım da ailem oldu" diye konuştu.

Türkiye'de hiçbir problem yaşamadığını vurgulayan İsa, üniversite eğitimi sonrası Zimbabve'de araştırmacı gazetecilik yapmak istediğini sözlerine ekledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencisi Hakan Erörs de İsa ile çok iyi arkadaş olduklarını ve beraber güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

İsa ile tanışmadan önce Afrika ve Zimbabve ile ilgili pek bilgisi olmadığını dile getiren Erörs, "İsa gibi yabancı öğrencilerin sayılarının artmasını isterim. Onlarla iletişime geçtikçe biz de yeni kültürler tanıyoruz" diye konuştu.

Cemre Özkan da İsa'nın çok sempatik ve esprileriyle çevresindeki insanlara neşe kaynağı olduğunu vurguladı.

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