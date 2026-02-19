Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İznik Gölü'nde balıkçının ağına küp takıldı

        İznik Gölü'nde balıkçının ağına küp takıldı

        Bursa'da kuraklığın etkisiyle su seviyesinin düştüğü İznik Gölü'nde balıkçıların ağına küp takıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İznik Gölü'nde balıkçının ağına takıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göllüce Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Osman Erim, sabah saatlerinde kayığıyla göle açıldığı sırada ağlarına takılan garip bir cismi fark etti.

        Balığa benzemeyen nesneyi incelemek için hızla kıyıya çıkan Erim, ağları açtığında karşısında tarihi olduğu düşünülen bir küp buldu. Olayın duyulmasıyla birlikte mahalle sakinleri de kıyıya akın ederken, bulunan küp yetkililere teslim edildi.

        Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını belirten Osman Erim, böyle eserle ilk kez karşılaştığını ifade ederek şunları söyledi

        REKLAM

        "Göllüce Mahallesi'nde yaşıyorum, doğduğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Her zamanki gibi ağlarımızı attık ve ağlarımıza böyle bir nesne takıldı. Ne olduğunu anlayamayınca hemen jandarma ve müze müdürlüğü ekiplerine haber verdik. İnşallah tarihi bir değeri vardır ve İznik'imize bir değer daha katar. Neredeyse 30-35 yıllık balıkçıyım ama ağlarımıza ilk defa böyle bir şey takıldı" dedi.

        İNCELENMEK ÜZERE MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

        Küpü bulan balıkçı Osman Erim'in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Küp, gerekli tutanakların tutulmasının ardından inceleme yapılmak üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

        Yetkililer, yapılacak bilimsel incelemeler sonucunda küpün hangi döneme ait olduğu ve ne amaçla kullanıldığının netlik kazanacağını belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermesi çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Büyü yaptılar" iddiasına 2 gözaltı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın giriş ve koridorlarına toz ve sıvı benzeri maddeler sürerek "büyü yaptıkları" şüphesi uyandıran iki kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası kimlikleri belirlenen 16 ve 17 yaşındaki şüpheliler, polis ekiplerince yakala...
        #İznik Gölü
        #balıkçının ağına takılan küp
        #Bursa
        #İznik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak