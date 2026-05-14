İZSU 14 Mayıs Perşembe baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İzmir'de yaşayanların gözü yeniden baraj doluluk oranlarına çevrildi. Su kaynaklarının güncel durumu merak konusu olurken, 14 Mayıs tarihli veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından kamuoyuna duyuruldu. Paylaşılan son verilere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları da netleşmiş oldu. Peki İzmir'de barajların son durumu ne? İşte güncel rakamlar ve ayrıntılar...
İZSU 15 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi 15 Mayıs 2026 Perşembe yüzde 73,26 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 54,51
Balçova Barajı: Yüzde 95,63
Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55
Gördes Barajı: Yüzde 41,64
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 76,98