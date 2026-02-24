Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İZSU 24 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İzmir barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

        İzmir 24 Şubat baraj doluluk oranı: İZSU verilerine göre İzmir barajları dolmaya devam ediyor!

        İzmir barajlarındaki son durum araştırılmaya devam ediyor. İzmirli vatandaşlar, kent genelinde etkili olan yağışların ardından İzmir barajlarının su seviyesinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından güncellenen veriler doğrultusunda Ürkmez Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Peki, İzmir 24 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 09:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzmir barajlarının güncel verilerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Her gün İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), güncel verilerini web sitesi üzerinden paylaşıyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “24 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç, barajlardaki su seviyesi yükseldi mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        İZSU 24 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel verilere göre 24 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde 64,34 olarak kaydedildi.

        3

        İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        Tahtalı Barajı: yüzde 37,48

        Balçova Barajı: yüzde 84,75

        Ürkmez Barajı: yüzde 100

        Gördes Barajı: yüzde 26,40

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 73,08

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu