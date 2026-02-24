İzmir barajlarının güncel verilerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Her gün İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), güncel verilerini web sitesi üzerinden paylaşıyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “24 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç, barajlardaki su seviyesi yükseldi mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...