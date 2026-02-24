İzmir 24 Şubat baraj doluluk oranı: İZSU verilerine göre İzmir barajları dolmaya devam ediyor!
İzmir barajlarındaki son durum araştırılmaya devam ediyor. İzmirli vatandaşlar, kent genelinde etkili olan yağışların ardından İzmir barajlarının su seviyesinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından güncellenen veriler doğrultusunda Ürkmez Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Peki, İzmir 24 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
İzmir barajlarının güncel verilerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Her gün İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), güncel verilerini web sitesi üzerinden paylaşıyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “24 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç, barajlardaki su seviyesi yükseldi mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
İZSU 24 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel verilere göre 24 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde 64,34 olarak kaydedildi.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: yüzde 37,48
Balçova Barajı: yüzde 84,75
Ürkmez Barajı: yüzde 100
Gördes Barajı: yüzde 26,40
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 73,08