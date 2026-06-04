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        Haberler Bilgi Gündem İZSU 4 Haziran Perşembe baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?

        İZSU 4 Haziran Perşembe baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?

        İzmir'de yaz öncesi kritik tablo! İZSU'nun 4 Haziran verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bazı barajlarda dikkat çekici şekilde değişti. Peki İzmir'in en büyük su kaynağı ne durumda, hangi baraj alarm veriyor? Ayrıntılar haberimizde.

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        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 09:07 Güncelleme:
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        Yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte İzmir’de gözler yeniden barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. Kentin su rezervlerinin güncel durumu vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, 4 Haziran tarihine ait veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. Açıklanan son rakamlar, İzmir’in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki mevcut seviyeyi ortaya koydu. Peki kentte barajların doluluk oranı ne durumda? İşte güncel veriler ve detaylar…

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        İZSU 4 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi 4 Haziran 2026 Perşembe yüzde 71,19 olarak açıklandı.

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        İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        Tahtalı Barajı: Yüzde 54,37

        Balçova Barajı: Yüzde 90,19

        Ürkmez Barajı: Yüzde 97,55

        Gördes Barajı: Yüzde 41,22

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 72,63

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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