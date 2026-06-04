İZSU 4 Haziran Perşembe baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?

Yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte İzmir’de gözler yeniden barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. Kentin su rezervlerinin güncel durumu vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, 4 Haziran tarihine ait veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. Açıklanan son rakamlar, İzmir’in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki mevcut seviyeyi ortaya koydu. Peki kentte barajların doluluk oranı ne durumda? İşte güncel veriler ve detaylar…