İzmir barajlarının güncel verileri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlandı. Geçtiğimiz kış aylarında etkili olan yağışların ardından İzmir barajları dolmaya devam ediyor. Kritik seviyeye kadar düşen Gördes ve Tahtalı Barajı’nın su seviyeleri, son dönemdeki yağışlarla birlikte yükselerek orta seviyeye ulaştı. İZSU verileri ile İzmir'in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda "3 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde...