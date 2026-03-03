Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İZSU güncel verileri paylaştı! İzmir 3 Mart 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

        İZSU 3 Mart baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının su seviyesi artış gösteriyor!

        İzmir barajlarındaki son durum İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) her gün güncel verileri web sitesi üzerinden paylaşıyor. İzmir'e içme suyu sağlayan barajlardan Ürkmez Barajı yüzde 100 seviyesinde kaydedilirken, Balçova Barajı da yüzde 90,96 seviyesine ulaştı. Peki, 3 Mart 2026 İzmir barajlarının genel doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        İzmir barajlarının güncel verileri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlandı. Geçtiğimiz kış aylarında etkili olan yağışların ardından İzmir barajları dolmaya devam ediyor. Kritik seviyeye kadar düşen Gördes ve Tahtalı Barajı’nın su seviyeleri, son dönemdeki yağışlarla birlikte yükselerek orta seviyeye ulaştı. İZSU verileri ile İzmir'in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda "3 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde...

        İZSU 3 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 3 Mart 2026 Salı günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 65,93 seviyesinde kaydedildi.

        İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        Tahtalı Barajı: yüzde 39,03

        Balçova Baraj: yüzde 90,96

        Ürkmez Barajı: yüzde 100

        Gördes Barajı: yüzde 27,80

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 71,88

