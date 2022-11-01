İzzet Yıldızhan: Hedef 12 çocuk

"BU SÖZLERİ AYLAR ÖNCE SÖYLEDİM"

İzzet Yıldızhan'a, Nükhet Duru'nun, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz" şeklindeki açıklaması da soruldu.

Konuyla alakalı konuşan ünlü şarkıcı, "Haklı ama biraz geriden geliyor sanırım. Ben bu sözleri aylar önce söyledim. İlk önce insanlar beni eleştirse de daha sonra haklı bularak özür dilediler. Ben de, Nükhet de kendi düşüncelerimizi söyledik ve buranın Türkiye olduğunu belirtti" dedi.