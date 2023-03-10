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Haberler Gündem Eğitim J Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: J Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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J harfiyle başlayan hayvan isimleri: J harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

Türk alfabesinin 13 harfi olan j harfi; ses bilimi açısından bakıldığında diş eti damak ünsüzleri sınıfı içinde yer almaktadır. 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile beraber alfabemize giren ve özellikle Fransızca ile Farsça kökenli kelimelerin yazımında ve okunmasında kullanılan j harfi hiçbir öz Türkçe kelime içinde yer almamaktadır. Peki, J harfi ile başlayan hayvan isimleri hangileridir? J harfiyle başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

J Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: J Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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Daha çok yabancı dillerden Türkçeye girmiş olan bilimsel terimlerde rastladığımız j harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? İşte, j harfiyle başlayan hayvanlar ve özellikleri hakkındaki tüm detaylar...

J Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde i hafinden sonra, k harfinden ise önce gelen j harfine; öz Türkçe olan hiçbir kelimede rastlamamaktayız. Genellikle Fransızcadan dilimize giren psikoloji, jeoloji gibi bilimsel terimlerde ve Farsçadan almış olduğumuz Müjgân, Lale gibi isimlerde gördüğümüz j harfini, yabancı kökenli bazı hayvan isimlerinde de görmekteyiz. Sayıları 10’u bulan bu hayvan isimleri arasında, herkesin aşina olduğu jaguardan, ona nazaran insanlar tarafından daha az bilinen Jerdon bazazına kadar birbirinden farklı hayvan türleri yer almaktadır.

J Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Bir önceki ara başlığımızda j harfi ile başlayan hayvanların sayısının 10 olduğundan bahsetmiştik. İçinde kara üzerinde yaşamakta olan memeli, kuş, balık ve böcek isimlerinin de bulunduğu bu 10 hayvan türünü sizler için listeledik:

  • Jaguar
  • Jerdon Bazası
  • Jako Papağanı
  • Jenet
  • Javanese
  • Jakamar
  • Jacana
  • Japon Balığı
  • Japon Böceği
  • Japon Atmacası

J Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileridir?

İsminin ilk harfinde j harfi bulunan ve alfabemizde yer alan diğer harflere nazaran sayıca daha az olan bu 10 hayvan türünün isimleri yanında bazı özeliklerini de bilmek yararımıza olacaktır. Her biri farklı coğrafyada ve farklı şartlarda yaşayan bu canlıların kendilerine has özelliklerini yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, j harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri:

Jaguar: Kedigiller familyasının en büyük 4 üyesinden bir tanesi olan jaguar, benekli derisi ve güçlü kas yapısıyla yalnız dolaşan bir avcıdır. Avını pusuya düşürerek avlamasıyla öne çıkan jaguarların ağırlıkları ise 150 kilograma kadar varabilmektedir.

Jerdon Bazası: Atmacagiller familyasının yırtıcı bir üyesi olan bu kuş türünün yaşam alanı Güneydoğu Asya’dır. Boyutları 50 santimetreye ulaşabilen jerdon bazası, çok geniş ve küreğe benzeyen kanatlara sahiptir.

Jako Papağanı: Jako ya da bilinen bir diğer ismiyle Gri Afrika Papağanı, insanlar tarafından evde bakılmak üzere en çok tercih edilen papağanlar arasında yer almaktadır. Üstün zekâsı ile konuşma kabiliyeti ve taklit yeteneği bir hayli gelişmiş olan bu papağanların ortalama yaşam süreleri ise 23 ile 25 yıl arasında değişmektedir.

Jenet: Türlerinin büyük bir bölümü ile Afrika coğrafyasında yaşayan jenet; küçük hayvanların avcısı olarak tanınmaktadır. Kuşlar, küçük memeli canlılar ve meyvelerle beslenen bu tür, çalılık ve ağaçlıklarda yaşamaktadırlar.

Javanese: Bir kedi türü olan javaneselerin anavatanı, Endonezya’nın Bali Adası’dır. Ortalama 5 kilogram gibi bir ağırlığa sahip olan bu kedilerin ortalama yaşam süreleri ise 15 yıldır.

Jakamar: Orta ve Güney Amerika’da yaşayan bu kuş türü, küçük ya da orta boy bir vücut yapısına sahiptir.

Jacana: Su üzerine yüzen bitkilerin üzerine yürüyebilmeleri ile nam salan bu kuş türü tropik bölgelerde yaşamaktadır.

Japon Balığı: Farklı renklere ve farklı vücut yapılarına sahip olabilen Japon balıkları; hobi amaçlı oluşturulan akvaryumların popüler balıkları arasında yer almaktadır.

Japon Böceği: Asya kökenli bir böcek türüdür.

Japon Atmacası: Çin, Japonya, Sibirya ve Kore coğrafyasında yaşayan bir atmaca türüdür.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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