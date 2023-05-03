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Her isim, derin bir anlam bütünlüğüne sahiptir. Aileler bu noktada seçeceği ismin anlamına ve yaydığı enerjiye fazlasıyla dikkat etmektedir. J ile başlayan erkek isimleri, çok az sayıda olsa da sahip oldukları anlam bakımından sıklıkla tercih edilir. Peki, J harfi ile başlayan erkek bebek isimleri nelerdir? İçeriğimizin devamında J harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını inceleyebilirsiniz.

J ile Başlayan Erkek İsimleri

Anne ve baba adayları, nadir kullanılan ve henüz keşfedilmemiş isimlere yoğun ilgi göstermektedir. Çocuklarının ömür boyu kullanacağı isminin derin bir anlama ve güzel bir enerjiye sahip olmasını isterler. J ile başlayan erkek isimleri, ebeveynler tarafından merak edilen ve araştırılan bir konudur. Siz de dünyaya gelecek bebeğiniz için en doğru ismi bulmak istiyorsanız J ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

J Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Janbek: Güçlü ve kuvvetli lider, öncü

Güçlü ve kuvvetli lider, öncü Jari: Güçsüz ve zayıf

Güçsüz ve zayıf Jarin: Haykırmak, düşüncelerini bağırarak ya da haykırarak dile getirmek

Haykırmak, düşüncelerini bağırarak ya da haykırarak dile getirmek Jefi: Görmüş geçirmiş, güçlü, deneyimli, tecrübeli

Görmüş geçirmiş, güçlü, deneyimli, tecrübeli Jehat: Yaptığı her işi farklı bakış açılarıyla şekillendiren, yetenekli, becerikli kişi

Yaptığı her işi farklı bakış açılarıyla şekillendiren, yetenekli, becerikli kişi Jehati: Üstün olan, seçkin

Üstün olan, seçkin Jek: Sabırlı

Sabırlı Jekfer: Dayanıklı olan kimse

Dayanıklı olan kimse Jenin: Çarpmak, vurmak

Çarpmak, vurmak Jerfi: 1) Derin deniz. 2)Şanlı, şan sahibi. 3) Çalışkan kişi

1) Derin deniz. 2)Şanlı, şan sahibi. 3) Çalışkan kişi Jeyan: Duygularını öfkeli bir şekilde dışa yansıtan, kükreyen, kızgın olan

Duygularını öfkeli bir şekilde dışa yansıtan, kükreyen, kızgın olan Jihevdani: Tecrübeli, deneyim sahibi kişi

Tecrübeli, deneyim sahibi kişi Jinsal: Başlangıcı ve sonu olan dönem, çağ, yaş

Başlangıcı ve sonu olan dönem, çağ, yaş Jir: Akıl

Akıl Jiyan: Duygularını güçlü bir şekilde dışarı yansıtan, coşkun

Duygularını güçlü bir şekilde dışarı yansıtan, coşkun Jorin: Yüksek olan, üstün

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