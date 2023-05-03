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Haberler Kısayol Aile J ile Başlayan Erkek İsimleri: J Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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J ile başlayan erkek isimleri: J harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Dünyanın en güzel ve en heyecan verici hislerinden biri anne ve baba olmaktır. Yeni doğan her bebek; yeni bir tecrübe, daha önce hissedilmemiş duygular ve sonsuz bir sevgi enerjisidir. Hamilelik sürecinde öncelik verilen ilk konu ise isim araştırmasıdır. Anne ve baba adayları, bu süre zarfında bebeklerine en uygun ismi bulmak için derin bir araştırma içine giriyor. Türkiye, geleneksel isimler konusunda oldukça zengin bir ülkedir. Ancak son yıllarda modern ve popüler isimler ön plana çıkarak, ailelerin tercihleri arasında olmayı başarmaktadır.

J ile Başlayan Erkek İsimleri: J Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Her isim, derin bir anlam bütünlüğüne sahiptir. Aileler bu noktada seçeceği ismin anlamına ve yaydığı enerjiye fazlasıyla dikkat etmektedir. J ile başlayan erkek isimleri, çok az sayıda olsa da sahip oldukları anlam bakımından sıklıkla tercih edilir. Peki, J harfi ile başlayan erkek bebek isimleri nelerdir? İçeriğimizin devamında J harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını inceleyebilirsiniz.

J ile Başlayan Erkek İsimleri

Anne ve baba adayları, nadir kullanılan ve henüz keşfedilmemiş isimlere yoğun ilgi göstermektedir. Çocuklarının ömür boyu kullanacağı isminin derin bir anlama ve güzel bir enerjiye sahip olmasını isterler. J ile başlayan erkek isimleri, ebeveynler tarafından merak edilen ve araştırılan bir konudur. Siz de dünyaya gelecek bebeğiniz için en doğru ismi bulmak istiyorsanız J ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

J Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Janbek: Güçlü ve kuvvetli lider, öncü
  • Jari: Güçsüz ve zayıf
  • Jarin: Haykırmak, düşüncelerini bağırarak ya da haykırarak dile getirmek
  • Jefi: Görmüş geçirmiş, güçlü, deneyimli, tecrübeli
  • Jehat: Yaptığı her işi farklı bakış açılarıyla şekillendiren, yetenekli, becerikli kişi
  • Jehati: Üstün olan, seçkin
  • Jek: Sabırlı
  • Jekfer: Dayanıklı olan kimse
  • Jenin: Çarpmak, vurmak
  • Jerfi: 1) Derin deniz. 2)Şanlı, şan sahibi. 3) Çalışkan kişi
  • Jeyan: Duygularını öfkeli bir şekilde dışa yansıtan, kükreyen, kızgın olan
  • Jihevdani: Tecrübeli, deneyim sahibi kişi
  • Jinsal: Başlangıcı ve sonu olan dönem, çağ, yaş
  • Jir: Akıl
  • Jiyan: Duygularını güçlü bir şekilde dışarı yansıtan, coşkun
  • Jorin: Yüksek olan, üstün

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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