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Haberler Kısayol Aile J ile Başlayan Kız İsimleri: J Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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J ile başlayan kız isimleri: J Harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Bir bebeği olacağını öğrenen çiftlerin zaman kaybetmeden araştırdığı ilk konu isimlerdir. Bebeklerine verecekleri isim konusunda oldukça titiz davranan çiftler, en doğru ve en anlamlı isimleri internet üzerinden araştırmaktadır. İçlerine sinen ve anlam açısından beğendikleri isimlere öncelik tanımak, isim araştırma sürecini de oldukça kısaltır.

J ile Başlayan Kız İsimleri: J Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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J ile başlayan kız isimleri, pek fazla seçenek sunmasa da nadir kullanılan isimlerin yer alması nedeniyle sıklıkla tercih edilir. Bebeğinizin cinsiyetini öğrendiyseniz ve yakın bir zamanda kız bebeğiniz dünyaya gelecekse J harfi ile başlayan kız bebek isimlerine göz atabilirsiniz. J harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları içeriğimizin devamında…

J ile Başlayan Kız İsimleri

Pek çok aile, geçmişten günümüze gelen klasik isimleri severken, az bilinen ve nadir kullanılan isimleri tercih eden ailelerin sayısı da bir hayli fazladır. Kulağa hoş gelen, enerjisi yüksek, anlamlı ve güzel bir kız bebek ismi bulmak istiyorsanız J ile başlayan isimlere öncelik tanıyabilirsiniz. J harfi ile başlayan isimlerin pek çoğu hem kız hem de erkekler tarafından kullanılabilir. Bu nedenle ebeveynlerin mutlaka incelediği isimleri içinde barındırır. J harfi ile başlayan kız isimleri, anlam bakımından istenileni veren, eşine az rastlanan isimlerdir. Bir yandan modern, diğer yandan az bilinen kız isimlerini merak ediyorsanız J harfi ile başlayan adlara mutlaka göz atın. İşte J ile başlayan kız bebeği isim önerileri

J Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Jade: Yarı değerli olan yeşim taşı
  • Jale: Çiy, kırağı,
  • Jaledar: Üzerine çiy düşmüş
  • Jalenur: Parlayan çiy
  • Janbek: Kuvvetli önder, lider
  • Janseli: Güneşin doğduğu nokta
  • Janset: Güneşin doğuşu
  • Jarin: Duygularını haykırmak, yakınmak
  • Jasmin: Yasemin çiçeğinin diğer yazılışı
  • Jefi: Deneyim sahibi kişi
  • Jehat: Yeteneklerini sergileyen, becerikli kişi
  • Jenin: Çarpmak, vurmak
  • Jergar: Deniz yeşili
  • Jeyan: Kızgın, kükreyen kişi
  • Jilda: Hayatın önünde duran kişi
  • Jinmir: Prenses
  • Jinsal: Yaş, dönem, çağ
  • Jiyan: Kızgın kişi
  • Jutenya: 1) Biricik, bir tane, tek. 2) Yiğit
  • Jülide: Karmakarışık, dağınık saç

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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