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J ile başlayan kız isimleri, pek fazla seçenek sunmasa da nadir kullanılan isimlerin yer alması nedeniyle sıklıkla tercih edilir. Bebeğinizin cinsiyetini öğrendiyseniz ve yakın bir zamanda kız bebeğiniz dünyaya gelecekse J harfi ile başlayan kız bebek isimlerine göz atabilirsiniz. J harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları içeriğimizin devamında…

J ile Başlayan Kız İsimleri

Pek çok aile, geçmişten günümüze gelen klasik isimleri severken, az bilinen ve nadir kullanılan isimleri tercih eden ailelerin sayısı da bir hayli fazladır. Kulağa hoş gelen, enerjisi yüksek, anlamlı ve güzel bir kız bebek ismi bulmak istiyorsanız J ile başlayan isimlere öncelik tanıyabilirsiniz. J harfi ile başlayan isimlerin pek çoğu hem kız hem de erkekler tarafından kullanılabilir. Bu nedenle ebeveynlerin mutlaka incelediği isimleri içinde barındırır. J harfi ile başlayan kız isimleri, anlam bakımından istenileni veren, eşine az rastlanan isimlerdir. Bir yandan modern, diğer yandan az bilinen kız isimlerini merak ediyorsanız J harfi ile başlayan adlara mutlaka göz atın. İşte J ile başlayan kız bebeği isim önerileri…

J Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Jade: Yarı değerli olan yeşim taşı

Yarı değerli olan yeşim taşı Jale: Çiy, kırağı,

Çiy, kırağı, Jaledar: Üzerine çiy düşmüş

Üzerine çiy düşmüş Jalenur: Parlayan çiy

Parlayan çiy Janbek: Kuvvetli önder, lider

Kuvvetli önder, lider Janseli: Güneşin doğduğu nokta

Güneşin doğduğu nokta Janset: Güneşin doğuşu

Güneşin doğuşu Jarin: Duygularını haykırmak, yakınmak

Duygularını haykırmak, yakınmak Jasmin: Yasemin çiçeğinin diğer yazılışı

Yasemin çiçeğinin diğer yazılışı Jefi: Deneyim sahibi kişi

Deneyim sahibi kişi Jehat: Yeteneklerini sergileyen, becerikli kişi

Yeteneklerini sergileyen, becerikli kişi Jenin: Çarpmak, vurmak

Çarpmak, vurmak Jergar: Deniz yeşili

Deniz yeşili Jeyan: Kızgın, kükreyen kişi

Kızgın, kükreyen kişi Jilda: Hayatın önünde duran kişi

Hayatın önünde duran kişi Jinmir: Prenses

Prenses Jinsal: Yaş, dönem, çağ

Yaş, dönem, çağ Jiyan: Kızgın kişi

Kızgın kişi Jutenya: 1) Biricik, bir tane, tek. 2) Yiğit

1) Biricik, bir tane, tek. 2) Yiğit Jülide: Karmakarışık, dağınık saç

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