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Dünya genelinde devam eden çip krizi, otomotiv sektöründe bir fabrikada daha üretime ara verdirdi. Jaguar Land Rover'in İngiltere'deki tesisinde Pazartesi'den itibaren üretime ara verileceği kaydedildi.

Hintli Tata'nın sahibi olduğu Jaguar Land Rover'den yapılan açıklamada, "Bazı araçlar için üretim programlarını ayarladık, bu da üretim tesislerimizin 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren sınırlı bir süre üretim dışı çalışacağı anlamına geliyor. Sorunları çözmek ve mümkün olan her yerde müşteri siparişleri üzerindeki etkiyi en aza indirmek için etkilenen tedarikçilerle yakın bir şekilde çalışıyoruz" denildi. İngiliz üreticinin fabrikasını ne zaman yeniden açacağı ise paylaşılmadı.

Yıl başından bu yana devam eden çip krizinin, pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması ile ilgili olduğu belirtiliyor. Hali hazırda tüketici elektroniğine yönelik çip üreten firmaların, otomotiv sektöründeki siparişlerin artması ile talebe yetişemediği ve uzun bekleme sürelerinin meydana geldiği aktarılıyor.

Çip krizinden hemen hemen bütün otomotiv firmaları olumsuz etkilenirken, bugün Renault'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Fransız marka, yılın ilk çeyreğindeki üretim adetlerinde çip krizi nedeniyle on binlerce kayıp yaşadığını açıkladı.

Dün de, Japon otomobil firması Subaru ABD'de tesisinde üretime 1 hafta süreyle çip arası vereceğini duyurmuştu. Subaru'nun fabrikada üretime ara vermesi sonucu Kuzey Amerika pazarında 15 bin adetlik kayıp yaşayacağı belirtiliyor.