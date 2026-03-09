Canlı
        James Van Der Beek'in ölümünün ardından 9 yaşındaki kızı: Babam artık acı çekmiyor

        James Van Der Beek'in ölümünün ardından 9 yaşındaki kızı: Babam artık acı çekmiyor

        Bir ay önce hayatını kaybeden oyuncu James Van Der Beek'in 9 yaşındaki kızı Emilia, babasının yokluğuyla nasıl baş ettiğini anlatırken, "Babamın iyi bir yerde olduğunu biliyorum. Artık acı çekmiyor" dedi

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 13:57
        "Babam artık acı çekmiyor"

        Kanserden hayatını kaybeden 'Dawson's Creek' dizisi yıldızı James Van Der Beek'in 9 yaşındaki kızı, babasının ölümünden yaklaşık bir ay sonra, onun yaş gününü kutlarken üzüntüsünü dile getirdi.

        Üçüncü evre kolon kanseriyle mücadele ettikten sonra 11 Şubat'ta 48 yaşındayken hayatını kaybeden babası hakkında konuşan 9 yaşındaki Emilia, "Muhtemelen biliyorsunuzdur, babam vefat etti" dedikten sonra, "Bugün babamın doğum günü ve birinin vefatı durumunda yapılacak en önemli şey onunla konuşmak ve duygularınızı dışa vurmak" ifadesini kullandı.

        Sosyal medyada bir video paylaşan küçük kız, "Eğer onu özlüyorsanız, ağlayabilirsiniz. Onunla konuşabilirsiniz. Ben babamla her gün konuşuyorum. Bir cümleyle başlıyorum ve 'Merhaba baba. Seni çok özlüyorum ve çok seviyorum, seni asla sevmeyi bırakmayacağım' diyorum" sözlerini kullandı.

        "Ona sadece günümden, nasıl hissettiğimden bahsediyorum, aileme de nasıl hissettiğimi anlattım. Biliyorum ki o beni duyabiliyor ama ben onu duyamıyorum" diyen Emilia, üzüntüsüyle nasıl başa çıktığını anlatırken, "Onları kalbinizde hissetmelisiniz, çünkü onlar kalbinizde. Sizi gözetliyorlar. Onlar vücudunuzun bir parçası ve iyi bir yerdeler" ifadesini kullandı.

        "Babamın iyi bir yerde olduğunu biliyorum. Artık acı çekmiyor. Bulutların üstünde, Tanrı ile birlikte cennette" diyen Emilia, sevdiklerini kaybedenlerin "onların iyi bir yerde oldukları için mutlu olmaları" gerektiğini ifade etti.

        "Herkesin vücudunda farklı duygular vardır ve bunları farklı şekillerde ifade ederler. Birçok, birçok farklı şekilde... Kimsenin size bunu söylemesine izin vermeyin. 'Hayır, benim nasıl hissettiğimi bilmiyorsun' deyin" sözlerini kullanan küçük kız, "Babamın bana söylediği bir şey şuydu: Eğer bu işler onun istediği gibi ve bizim de onun yaşaması için istediğimiz gibi gitmezse bile, yine de mucizelere inanmalıyım. Mucizeler hâlâ olabilir, sadece hayatın ilerleyen dönemlerinde ve gelmeye devam edecek" diye konuştu.

        "Biliyorum ki o iyi bir insandı. Birçok insan onu severdi, insanlar onun için dua ederdi ve o birçok insan tarafından sevilirdi" diyen Emilia, annesi Kimberly'nin arkadaşları tarafından ailesi için para toplamak amacıyla oluşturulan GoFundMe kampanyasına bağış yapan destekçilere teşekkür etti.

        James Van Der Beek, Ağustos 2023'te yapılan rutin bir kolonoskopi sonrasında kanser olduğunu öğrenmişti. Kasım 2024'te hastalığını kamuoyuna duyuran oyuncu, 11 Şubat'ta hayatını kaybetti. Geride eşiyle birlikte altı çocuğunu bıraktı.

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

