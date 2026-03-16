        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Jan Dark’ın Öteki Ölümü ENKA Sanat'ta

        Jan Dark’ın Öteki Ölümü ENKA Sanat'ta

        Son dönemin dikkat çeken oyunu "Jan Dark'ın Öteki Ölümü" 24 Mart'ta, Ferhan Şensoy'un sanat hayatına odaklanan "Ferhangi Bir Yaşam" belgeseli ise 27 Mart'ta ENKA Oditoryumu'nda izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 14:45 Güncelleme:
        ENKA Sanat, Dünya Tiyatro Günü’nü hafta boyunca iki özel etkinlikle kutluyor.

        Bulgar yazar Stefan Tsanev’in Jeanne d’Arc efsanesinden yola çıkarak kaleme aldığı “Jan Dark’ın Öteki Ölümü”, tanrı- insan- iktidar ilişkisini ustalıklı bir kara komediyle sahneye aktarıyor. Deniz Özmen’in yönettiği, Berk Yaygın, Deniz Özmen ve Pelin Abay’ın rol aldığı oyun, 24 Mart Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda tiyatroseverlerle buluşuyor.

        ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunu üstlendiği “Ferhangi Bir Yaşam” belgeseli ise 27 Mart Cuma akşamı Dünya Tiyatro Günü’nde saat 20.30’da ücretsiz olarak perdeye yansıyor. Selçuk Metin’in yönetmenliğini, Porte Film’in yapımcılığını, Zeynep Miraç’ın senaryosunu üstlendiği belgesel; Türk tiyatrosunda benzersiz bir yere sahip olan, Batı’nın tiyatro anlayışını geleneksel tiyatroyla buluşturan Ferhan Şensoy’un tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanıyor.

