Jane Fonda'dan hayatını kaybeden eski eşi Ted Turner'a: Tüm kalbimle sevdim

24 saat kesintisiz haber yayını konseptini ilk kez hayata geçiren ABD’li iş insanı Ted Turner, 87 yaşında hayatını kaybetti. Turner, Hollywood yıldızı Jane Fonda'nın eski eşiydi. 21 Aralık 1991'de evlenen ikili, yaklaşık 10 yıl birlikte kaldıktan sonra 2001'de boşandı.

Turner, 2012'de Piers Morgan'a verdiği röportajda Fonda'nın hayatının en büyük aşkı olduğunu itiraf etmişti.

Fonda da, boşanmalarından sonraki yıllarda ilişkileri hakkında sıcak bir şekilde konuşmaya devam etmiş ve hatta Turner için "En sevdiğim eski kocam" ifadesini kullanmıştı.

Fonda, Turner'ın ölümünün ardından uzun bir açıklama yayımlayarak, eski eşi hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

"BANA İHTİYACI OLAN İLK İNSANDI"

"Hayatıma girdi, muhteşem yakışıklı, son derece romantik, gözü pek bir korsandı ve o günden sonra asla aynı kişi olmadım" diyen Fonda, "Bana ihtiyacı vardı. Kimse bana ihtiyacı olduğunu daha önce söylememişti ve bu bana ihtiyacı olan sıradan bir insan değildi. CNN'in ve Turner Classic Movies'in kurucusu, dünyanın en büyük denizcisi olarak Amerika Kupası'nı kazanmış biriydi. Büyük bir hayatı, parlak bir zekası ve muhteşem bir mizah anlayışı vardı" ifadesini kullandı.

"BANA ÖZGÜVEN VERDİ"

"Aynı anda hem ihtiyaç duyulmak hem de ilgi görmek dönüştürücü bir şey. Ted Turner kendime inanmama yardımcı oldu. Bana özgüven verdi" diyen Oscar'lı oyuncu, "Sanırım ben de onun için aynısını yaptım, ama kadınlar böyle yetiştiriliyor. Ted gibi erkeklerin ihtiyaçlarını ve kırılganlıklarını ifade etmeleri beklenmiyor. Bence bu, Ted'in en büyük gücüydü" açıklamasını yaptı.

"HERKESTEN ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Turner için, "Bana diğer herkesten ve okul derslerinden daha çok şey öğretti" ifadesini kullanan Fonda, "Katharine Hepburn'ün yanında, Ted tanıdığım en rekabetçi insandı ve buna şahit olmak büyüleyiciydi. Günün sonunda en çok kayak pistini kimin yaptığı, sahip olduğu arazilerin büyüklüğü, en çok milyar dolara sahip olanın kim olduğu, önceki sevgilisiyle kaç ülkede seviştiği ve benim de bunu başarabilip başaramayacağım gibi konularda sürekli rekabet halindeydi. Ted zorlayıcıydı, ama ben her zaman zorluklara hazırdım. Ted ile olan mücadeleler neredeyse her zaman buna değerdi" dedi.

"TÜM KALBİMLE SEVDİM"

"Ted'i tüm kalbimle sevdim" diyen Fonda, "Ondan sonra beş çocuk hayatta kaldı; yetenekli, karmaşık beş çocuk, ki onlara üvey annelik yapma ayrıcalığına sahip oldum. Büyürken dört üvey annem oldu ve üvey annelerin ne kadar önemli olabileceğini biliyorum, bu yüzden hepimiz geniş, derme çatma bir aile kurmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık ve onları seviyorum. Onunla evli olmak karmaşıksa, onun çocuğu olmak ne kadar karmaşıktır, bir düşünün. Ve hepsi de iyi durumda" diye ekledi.

HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Turner'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı, ancak daha önce kendisi sağlık durumuyla ilgili bir teşhisten bahsetmişti. Yaklaşık sekiz yıl önce Turner, dejeneratif bir sinir hastalığı olan Lewy cisimcikli demans teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu hastalık, beyin hücrelerinde anormal protein birikimleriyle oluşan, Alzheimer'dan sonraki en yaygın ikinci ilerleyici demans türü olarak biliniyor.