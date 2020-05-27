Reuters

Japonya, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomisinin resesyona girmemesi için doğrudan harcamaları da kapsayacak 1.1 trilyon dolar değerinde yeni bir canlandırma paketi hazırladı.

Bütçe taslağına göre ikinci bir ek bütçe ile fonlanacak canlandırma paketi geçen ay açıklanan 1.1 trilyon dolar değerindeki pakete ek olacak. Japonya yeni paket ile beraber salgınla mücadele için toplamda 234 trilyon yen (2.18 trilyon dolar) harcamış olacak ki bu Japonya'nın büyümesinin yüzde 40'ına denk geliyor.

Bugün devreye alınacak 117 trilyon yen (1.1 trilyon dolar) değerindeki yeni canlandırma paketi 33 trilyon yen değerinde

doğrudan harcamayı da içinde barındıracak. Taslağa göre Japonya, maliyeti fonlamak için ek olarak 31.9 trilyon yen değerinde devlet tahvili ihraç edecek.

'YENİ DALGAYA HAZIR OLMALIYIZ'

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "İşyerlerini ve çalışanları bu süreçte ne olursa olsun korumalıyız. Aynı zamanda salgında yeni bir dalga çıkmasına karşı hazır olmak için gerekli tüm önlemleri almalıyız" ifadelerini kullandı.