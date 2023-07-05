Japonya'nın tartışma yaratan radyoaktif atık su tahliyesi

NE TÜR RİSKLER MEVCUT?

TEPCO, radyoaktif atık suyun bazı tehlikeli elementler içerdiğini, ancak bunların çoğunun sudan çıkarılabileceğini söyledi. Ancak asıl mesele, radyoaktif trityum adı verilen ve alınamayan bir hidrojen izotopu. Zira şu anda bunu yapacak bir teknoloji mevcut değil.

Ancak Japonya hükümeti ve IAEA, kirlenmiş suyun yüksek oranda seyreltileceğini ve on yıllar boyunca yavaş yavaş salınacağını öne sürüyor. Bu da sürecin uluslararası güvenlik ve çevre düzenlemelerini karşılayacağı anlamına geliyor.

IAEA raporunda Grossi, arıtılmış suyun denize boşaltılmasının "insanlar ve çevre üzerinde ihmal edilebilir bir radyolojik etkiye" sahip olacağını söyledi. Ancak uzmanlar bunun oluşturduğu risk konusunda ikiye bölünmüş durumda.