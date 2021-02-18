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Jason Statham, pandemide esnafa ilaç gibi geldi

Jason Statham'ın rol aldığı 'Five Eyes' adlı filminin çekimleri, Antalya'daki Expo alanında devam ediyor. Bir hafta süresince Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde süren çekimler için esnafa 2 bin ila 5 bin TL arasında para ödeyen yapımcı şirket, pandemi döneminde iş yapamayan esnafın yüzünü güldürdü

Jason Statham, pandemide esnafa ilaç gibi geldi
Jason Statham esnafın yüzünü güldürdü
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HABERTURK.COM / DHA

Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Bir hafta süresince Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çekim yapıldı. Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan Kaleiçi esnafına, çekimlerin ardından para ödendi. Kaleiçi'nde bulunan mağaza ve iş yerlerindeki güvenlik kameraları kapatılıp, cep telefonluyla set çevresinde gezinmeye izin verilmedi ve sonunda çekimler tamamlandı.

Antalya Kaleiçi Esnaf ve Otelciler Derneği Başkanı Hasan Yetgil, filmin 12 dakikalık bölümünün Kaleiçi'nde geçeceğini söyledi. Hasan Yetgil, çekim öncesi film ekibinin derneklerini ziyarete geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu, "3 - 4 gün sürecek çekim olduğunu, esnafı da mağdur etmek istemediklerini söylediler. Biz de kendilerine Kaleiçi'nde küçük büyük 200'ün üzerinde esnaf olduğunu anlattık. Günlük kazançlarıyla evlerine bakan arkadaşlarımız olduğunu ilettik. Bu konuda bütçe ayırmalarını kendilerinden istedik. Esnafı ziyaret ederek mağduriyetlerini minimuma indirmeye çalıştık. Esnafa iyi kötü bir şeyler dağıtıldı ki, çekimler için müşteri kabul edemeyen esnafa bir nebze de can suyu oldu. Asıl önemli olan Kaleiçi'nin bir Hollywood filminde dünyaya tanıtılması."

Hasan Yetgil

Kaleiçi esnafından Vahit Tansoy, film çekimlerini yakından izleme fırsatı yakaladığını belirterek, "burada uzun süredir prova yaptılar. Sonra bir hafta kadar cadde ve sokaklar insan trafiğine kapatıldı. Hem dünyaca ünlü iki insanı, biri yönetmen, diğeri oyuncu, yakından görmek çok güzeldi. Hem de giderlerken cüzi de olsa esnafa ödeme yaptılar. Bu, pandemi döneminde bizleri mutlu etti, ilaç gibi geldi. Jason Statham'ı görmek, bir filmin kamera arkasını görmek çok güzel ve heyecanlıydı" diye konuştu.

Vahit Tansoy

Kaleiçi'nde taksicilik yapan Emin Gülün ile Aydın Çörtük, çekimler nedeniyle araçlarıyla bölgeye giriş çıkış yapamadıklarını anlattı. Bir hafta süresince Kaleiçi'nin sete döndüğünü aktaran Gülün, "bölgenin tanıtımı için oldukça iyi bir projeye ev sahipliği yaptık. Birkaç gün iş yapamadık ama giderlerken durağa destek ücreti ödediler dedi. Çörtlük ise, Ben birkaç defa çekimlere şahitlik ettim. Umarım Antalya'nın tanıtımı için çok iyi olacak. Esnafı düşünmeleri ise mutluluk verici" dedi.

Emin Gülün - Aydın Çörtük

Kaleiçi içindeki antika mağazasında çekim yapılan Mustafa Kızıldağ, "Mağazama bir hareket geldi. Kaleiçi'nde gezip alışveriş yaptılar ve bize renk verdiler. Pandemi zamanında hareket oldu. 'Esnafı mağdur etmeyeceğiz' demişlerdi, sözlerinde durdular. Küçük küçük meblağları fatura karşılığında bize ödediler" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kızıldağ

'Five Eyes' setini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etmişti. Filmin çekimleri, mart ayı sonuna kadar devam edecek. Filmin gösterimi ise yıl sonunda yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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