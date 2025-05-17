Jastrzebski Wegiel: 2 - Aluron CMC Warta Zawiercie: 3 | MAÇ SONUCU
Polonya kulüplerinin karşılaştığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Aluron CMC Warta Zawiercie, Jastrzebski Wegiel'i 3-2 yenerek finale yükseldi.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Polonya temsilcilerinin kozlarını paylaştığı karşılaşmada Aluron CMC Warta Zawiercie, Jastrzebski Wegiel'i 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.
Büyük heyecana sahne olan maçı 2-0 geriden gelip kazanan Aluron CMC Warta Zawiercie, yarın TSİ 21.05'te başlayacak finalde İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımıyla karşılaşacak.
Sahadan mağlup ayrılan Jastrzebski Wegiel ise yarın TSİ 17.00'de Halkbank ile 3'üncülük maçı oynayacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
Jastrzebski Wegiel: Carle, Huber, Toniutti, Fornal, Brehme, Kaczmarek (Popiwczak, Vicentin, Finoli, Zakieta, Zaleszczyk)
Aluron CMC Warta Zawiercie: Russell, Zniszczol, Tavares, Kwolek, Bieniek, Ensing (Perry, Nowosielski, Butryn, Laba)
Setler: 25-19, 25-18, 20-25, 19-25, 20-22
Süre: 144 dakika (27, 25, 27, 36, 29)