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        Haberler Spor Voleybol Jastrzebski Wegiel: 2 - Aluron CMC Warta Zawiercie: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Jastrzebski Wegiel: 2 - Aluron CMC Warta Zawiercie: 3 | MAÇ SONUCU

        Polonya kulüplerinin karşılaştığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Aluron CMC Warta Zawiercie, Jastrzebski Wegiel'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 19:25 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:25
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        Polonya ekibi, CEV'de adını finale yazdırdı!
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        CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Polonya temsilcilerinin kozlarını paylaştığı karşılaşmada Aluron CMC Warta Zawiercie, Jastrzebski Wegiel'i 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

        Büyük heyecana sahne olan maçı 2-0 geriden gelip kazanan Aluron CMC Warta Zawiercie, yarın TSİ 21.05'te başlayacak finalde İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımıyla karşılaşacak.

        Sahadan mağlup ayrılan Jastrzebski Wegiel ise yarın TSİ 17.00'de Halkbank ile 3'üncülük maçı oynayacak.

        Salon: Atlas Arena

        Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

        Jastrzebski Wegiel: Carle, Huber, Toniutti, Fornal, Brehme, Kaczmarek (Popiwczak, Vicentin, Finoli, Zakieta, Zaleszczyk)

        Aluron CMC Warta Zawiercie: Russell, Zniszczol, Tavares, Kwolek, Bieniek, Ensing (Perry, Nowosielski, Butryn, Laba)

        Setler: 25-19, 25-18, 20-25, 19-25, 20-22

        Süre: 144 dakika (27, 25, 27, 36, 29)

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