Jeep Avenger'a 4x4 versiyon geldi

İlk tanıtıldığı 2023 yılından bugüne kadar 160 bin adetlik satış rakamına imza atan Jeep Avenger'in 4x4 çekiş sistemine sahip versiyonu 4xe Türkiye'ye geldi.

48V hibrit teknolojisiyle donatılan yeni Avenger 4xe; toplamda 145 beygir güç (136 beygir gücündeki turbo beslemeli benzinli motorla birlikte önde ve arkada yer alan ve her biri 21 kW güç sunan iki elektrik motoru) sunuyor.

Overland donanım versiyonu ile alınabilen Avenger 4xe, 2 milyon 544 bin 444 TL’den başlayan fiyatlar ve lansman dönemine özel 250 bin TL’ye varan takas desteğiyle satışa sunuluyor.

ÖZEL LASTİKLER İLE GELİYOR

Overland donanım seviyesinde, 17 inç ölçüsünde, A/T lastikler ile uyumlu siyah renkli hafif alaşım jantlar, standart M+S 3PMSF (kışın da kullanılabilen dört mevsim tipi) lastikler, yeni ön ve arka tampon, full LED- projektör farlar, LED arka aydınlatma grubu, LED sis farları ve arazi tipi koruma plakaları, gövde rengi kapı kolları, arka çekme kancası ve cam tavan (sunroof) standart olarak sunuluyor.

Bu donanım seviyesinde ayrıca gümüş renkli ön panel, özel kumaştan, yıkanabilir ve dayanıklı koltuklar, deri direksiyon simidi, ön kol dayanağı, karartılmış camlar, çok renkli ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj, otomatik kararan dikiz aynası, ısıtmalı, elektrikli ve otomatik katlanır dış dikiz aynaları ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj zemini bulunuyor.