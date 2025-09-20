Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.294,48 %2,23
        DOLAR 41,3840 %0,23
        EURO 48,6411 %-0,26
        GRAM ALTIN 4.903,41 %1,35
        FAİZ 39,76 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 57,33 %3,22
        BITCOIN 115.872,00 %0,42
        GBP/TRY 55,7760 %-0,55
        EUR/USD 1,1746 %-0,36
        BRENT 66,68 %-1,13
        ÇEYREK ALTIN 8.017,07 %1,35
        Haberler Ekonomi Otomobil Jeep Avenger'a 4x4 versiyon geldi - Otomobil Haberleri

        Jeep Avenger'a 4x4 versiyon geldi

        Jeep'in kompakt SUV modeli Avenger'ın "4xe" Türkiye yollarıyla buluşuyor. Dört çeker sistemine sahip araçta, 17 inç ölçüsünde, A/T lastikler ile uyumlu siyah renkli hafif alaşım jantlar, standart M+S 3PMSF (kışın da kullanılabilen dört mevsim tipi) lastikler gibi özellikler bulunuyor. Yeni nesil hibrit sistemiyle donatılan yeni Avenger 4xe; öne ve arkaya konumlandırılan, birer adet 21 kW elektrikli motorun desteği ile toplamda 145 beygir güç üretiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 10:40 Güncelleme: 20.09.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avenger'a 4x4 versiyon geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İlk tanıtıldığı 2023 yılından bugüne kadar 160 bin adetlik satış rakamına imza atan Jeep Avenger'in 4x4 çekiş sistemine sahip versiyonu 4xe Türkiye'ye geldi.

        48V hibrit teknolojisiyle donatılan yeni Avenger 4xe; toplamda 145 beygir güç (136 beygir gücündeki turbo beslemeli benzinli motorla birlikte önde ve arkada yer alan ve her biri 21 kW güç sunan iki elektrik motoru) sunuyor.

        Overland donanım versiyonu ile alınabilen Avenger 4xe, 2 milyon 544 bin 444 TL’den başlayan fiyatlar ve lansman dönemine özel 250 bin TL’ye varan takas desteğiyle satışa sunuluyor.

        ÖZEL LASTİKLER İLE GELİYOR

        Overland donanım seviyesinde, 17 inç ölçüsünde, A/T lastikler ile uyumlu siyah renkli hafif alaşım jantlar, standart M+S 3PMSF (kışın da kullanılabilen dört mevsim tipi) lastikler, yeni ön ve arka tampon, full LED- projektör farlar, LED arka aydınlatma grubu, LED sis farları ve arazi tipi koruma plakaları, gövde rengi kapı kolları, arka çekme kancası ve cam tavan (sunroof) standart olarak sunuluyor.

        REKLAM

        Bu donanım seviyesinde ayrıca gümüş renkli ön panel, özel kumaştan, yıkanabilir ve dayanıklı koltuklar, deri direksiyon simidi, ön kol dayanağı, karartılmış camlar, çok renkli ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj, otomatik kararan dikiz aynası, ısıtmalı, elektrikli ve otomatik katlanır dış dikiz aynaları ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj zemini bulunuyor.

        AÇILARI ARAZİYE UYGUN HALE GELDİ

        Overland donanım seviyesinde; tam LED ön ve arka aydınlatma grubu, kör nokta uyarı sistemi, çok renkli iç ambiyans aydınlatması, seviye 2 otonom sürüş özellikleri ile kablosuz şarj gibi özellikler bulunuyor.

        Yeni Avenger 4xe’de 10.25 inç dokunmatik ekran 10.25 inçlik tam dijital gösterge paneli, otomatik klima sistemi, adaptif hız sabitleyici, seviye 2 kısmi otonom sürüş yardımcısı, aktif fren yardımcısı trafik levhaları yardımcısı, şerit takip yardımcısı, sürücü dikkat asistanı, eğim iniş desteği, selec-terrain sürüş modları, elektrikli park freni, 360° park yardımcısı, 180° arka kamera ve drone görünümü, uzun far yardımcısı, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile otomatik kararan iç dikiz aynası da standart olarak yer alıyor.

        Diğer Avenger modellerine kıyasla 10 mm daha fazla yerden yüksekliğe (210 mm) sahip olan yeni Avenger 4xe'de, yaklaşma (22°), tepe aşma (21°) ve uzaklaşma (35°) açıları da arazi sürüşlerine uygun hale getirilmiş durumda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrekareye 75 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 75 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        Arazi yetersizliğine sıra dışı yöntem!
        Arazi yetersizliğine sıra dışı yöntem!
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz