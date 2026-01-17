Habertürk
Habertürk
        Jeferson Marinho dos Santos resmen Göztepe'de!

        Jeferson Marinho dos Santos resmen Göztepe'de!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u kadrosuna kattığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 18:44 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:44
        Göztepe'ye Sambacı santrfor!
        Kulübün açıklamasında, "1999 doğumlu hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos ile 2,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Jeh. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.

        Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yazılı değerlendirmesinde "Yeni bir oyun tarzına ve burada Türkiye'deki yeni yaşama, uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Ancak bize eksik olan bazı fiziksel özellikleri kazandıracağına inanıyoruz. Onu transfer etme kararımızın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

