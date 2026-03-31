        Jeffrey Epstein dizisi çekilecek

        Jeffrey Epstein dizisi çekilecek

        Hapiste ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein hakkında dizi hazırlanıyor. Dizide Laura Dern, Epstein'in suçlarını araştıran gazeteciyi canlandıracak

        Giriş: 31.03.2026 - 11:11
        Cinsel suçlardan dolayı kaldığı cezaevinde 2019'da intihar ettiği aktarılan pedofil milyarder Jeffrey Epstein, diziye konu oluyor. Son dönemde Epstein dosyalarının ifşa edilmesiyle gündemden düşmeyen cinsel suçlunun hikayesini, Sony Pictures Television diziye uyarlayacak. Jeffrey Epstein ve suç ortaklarının kurduğu karanlık düzeni ifşa eden süreci anlatan, Julie K. Brown'ın 'Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story' adlı kitabından uyarlanacak dizide, Laura Dern, Epstein'in suçlarını araştıran gazeteciyi canlandıracak, Adam McKay dizinin yapımcılığını üstlenecek.

        REKLAM

        Dizi, Epstein ile federal savcılar arasındaki gizli anlaşmayı ortaya çıkaran bir araştırmacı gazetecinin öyküsünü ele alacak. Gazeteci Julie K. Brown'ın Miami Herald gazetesinde çığır açan bir gazeteci olarak edindiği deneyimden yola çıkarak yazdığı kitap ve ondan uyarlanacak mini dizi, 80 kurbanı tespit eden, önemli mağdurları ifade vermeye ikna eden ve Epstein ile suç ortağı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasına yol açan, yıllarca süren amansız soruşturmasını konu alacak.

        Senaryo uyarlamasını 'Mrs. America' ve 'House of Cards' gibi ses getiren yapımların arkasındaki Sharon Hoffman, Eileen Myers ile birlikte üstleniyor.

        Epstein hakkında daha önce birçok belgesel ve belgesel dizi hazırlanmış olsa da, bu yapılan, Epstein davası hakkında çekilen ilk senaryolu dizi olacak. Epstein yıllarca dünyanın en güçlü ve etkili insanlarından bazılarını içeren yüksek profilli bir seks ticareti şebekesi işletmişti.

        Başrol oyuncusu Laura Dern, karakterin duygusal derinliğini yansıtma konusundaki yeteneğiyle dizi projesinin en büyük kozu olarak görülüyor. Dern, hem televizyon hem de sinema dünyasında kendi kuşağının en beğenilen oyuncularından biri. Dokuz kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilen Dern, 2017'de 'Big Little Lies' dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca üç kez Oscar'a aday gösterilen Dern, 2020'de 'Marriage Story' filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Diğer çalışmaları arasında 'Jurassic Park' serisi, 2019 yapımı 'Little Women' ve 'Star Wars: The Last Jedi' yer alıyor.

        #Jeffrey Epstein
        #dizi
        #epstein dosyası
        #Laura Dern
