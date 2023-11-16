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        Haberler Müzik Jehan Barbur'dan 'Zor da Değil' - Magazin haberleri

        Jehan Barbur'dan 'Zor da Değil'

        Jehan Barbur, yeni şarkısı "Zor da Değil" ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:06
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        Jehan Barbur'dan 'Zor da Değil'
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        Jehan Barbur, sözünü ve müziğini kendisinin yazdığı, düzenlemesini Kemal Evrim Aslan ile birlikte yaptığı 'Zor da Değil' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

        'Zor da Değil', yüreğe yük edilmeden yaşanan aşkların şarkısı. Dönemin bunca ağırlığının içinde, aşkın da ayrılık acısının da geçiciliğini, olduğu müddetçe güzelliğini, yine bir hicaz makamda anlatıyor. Genel tavırda şarkılarındaki kinaye, bu şarkıda da bizleri gülümsetmeyi diliyor.

        Jehan Barbur'dan yeni tekli
        Jehan Barbur'dan yeni tekli
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        #Jehan Barbur
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