Jehan Barbur'dan 'Zor da Değil' Jehan Barbur, yeni şarkısı "Zor da Değil" ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Jehan Barbur, sözünü ve müziğini kendisinin yazdığı, düzenlemesini Kemal Evrim Aslan ile birlikte yaptığı 'Zor da Değil' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

'Zor da Değil', yüreğe yük edilmeden yaşanan aşkların şarkısı. Dönemin bunca ağırlığının içinde, aşkın da ayrılık acısının da geçiciliğini, olduğu müddetçe güzelliğini, yine bir hicaz makamda anlatıyor. Genel tavırda şarkılarındaki kinaye, bu şarkıda da bizleri gülümsetmeyi diliyor. Jehan Barbur'dan yeni tekli