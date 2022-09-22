Jehan Barbur'un kaleminden Garam raflarda!

Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla sanatseverlerin beğenisini kazanan Jehan Barbur, kaleme aldığı yeni şiir kitabı Garam ile bir kez daha okurlarının yüreğine dokunuyor.

Garam sanatçının şiir kitaplarına bir yenisi olarak eklenirken; dizelerdeki ritim, müzikten edebiyata okurlarını kuşatıyor.

Yaşamın düşe kalka ilerleyen yolculuğunu şiirlerine işleyen Jehan Barbur, yeni kitabında "Ben bu yaşamayı/ Yapamamaktayım/ Yalpalamaktayım" diyerek okurlarına sesleniyor. Zorlukların dünyasında benliğini sorgulayanlara ve yalnızlığına alışmaya çalışanlara hitap edilen Garam, bir iç yolculuğun ve anlam arayışlarının yansımalarını sunuyor.

Jehan Barbur, kaleme aldığı sözlerde insanın en içten duygularına yer verirken; sesinin büyüsüne Garam ile birlikte kaleminin sırlarını da ekliyor. Dizelerinde insandan ve ruhun notalarından izler taşıyan Garam, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarıyla buluşmayı bekliyor.

KİTAP HAKKINDA

Sonra ne oldu? İnsan, ona öğretilen yalanı yaşamak için yeni yalanlar yazdı. Yalandan bir hayatın içine kendini önemlice koydu. Esnemeyi yadsımış, Tanrısız bir dinin kuralını işler kıldıkça kendini önemden saydı. Sevdi insan yalanı ve yalanmayı... Kimileri buna ömür kimileri vecibe dedi.

İçimden hep Uyanmalıyım duasını sayıklamışım. Belli ki hâlâ tuhaf bir uykudayım.

*Haberin kapak görseli DHA tarafından servis edilmiştir.