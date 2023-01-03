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Kurallar basittir ve oyunun yaklaşık süresi 5 ila 15 dakikadır. Jenga oynayarak sabrınızı ve motor becerilerinizi ve ayrıca problem çözme yeteneğinizi test edebilirsiniz. Jenga şu anda Hasbro şirketi tarafından üretilmekte ve pazarlanmaktadır. Bazı sürümler, oyuncuların ilk yapıyı oluşturmasına yardımcı olacak bir karton şablon içerir. Jenga tek başına veya birkaç kişi arasında oynanabilir. Önerilen, 6 yaş ve üstüdür. Peki Jenga oyun kuralları nelerdir? Renkli Jenga nasıl oynanır?

Jenga Nasıl Oynanır?

“Jenga nedir” diye merak edenler için bu oyun, fiziksel ve zihinsel bir beceri oyunudur. Blokları hareket ettirme temeline dayanan Jenga, her yaştan ve her kültürden oyuncuyla etkileşime girer. Oyuncular sırayla bir bloğu bir kuleden çıkarıp tepede dengeleyerek daha uzun bir yapı yaratır. Tek başınıza, arkadaşlarınızla veya ailenizle oynayabileceğiniz, öğrenmesi kolay ve anlaşılması rahat kuralları olan bir tahta oyunudur.

Oyuna başlamadan önce kaç kişinin oynayacağını bilmek, kuleyi kimin inşa edeceğini ve oyuncuların sırasını belirlemek gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise oyun oynayacağınız yüzeyin tercihen düz olması ve dayanıklı bir malzemeden yapılmış olmasıdır. Yerde ahşap veya plastikten yapılmış bir masa üzerinde oynanması tavsiye edilir. Çünkü cam bir yüzeyde oynanırsa kule çöktüğünde zarar görebilir. Klasik Jenga'da kuleyi inşa eden kişi ilk bloğu çeken kişidir, yani oyunun ilk sırası ondadır. Ayrıca bir bloğu kaldırırken kuleyi yıkan kişi, yeni turda bir sonraki kuleyi inşa eden kişi olmalıdır. Jenga nasıl oynanır diye merak ediyorsanız aşağıdaki talimatları izleyebilirsiniz.

Kuleyi kimin inşa edeceğini ve oyuncuların sırasını seçin, isterseniz tek başınıza da oynanabilir.

Oyun tercihen ahşap, plastik bir masa üzerinde veya yerde oynanır, cam masa kullanılırsa kule düştüğünde zarar görebilir.

Katlar üçer bloktan oluşmakta ve bir öncekine göre çapraz olarak inşa edilmektedir.

Kuleyi inşa eden oyuncu başlar.

Her oyuncu sırayla ve yalnızca bir elini kullanarak kulenin herhangi bir yerinden bir blok kaldırmalıdır. Hangisinin daha gevşek veya çıkarılmasının daha kolay olduğunu belirlemek için istediğiniz kadar bloğa dokunmanıza izin verilir.

Oyuncu daha sonra seçilen bloğu kulenin üstüne yerleştirmelidir.

Kule 10 saniye ayakta kalmalıdır; düşerse, onu yok eden oyuncu kaybeder. Ayakta kalırsa sıra bir sonraki oyuncuya geçer. Bu noktada Jenga ile yapılan şekiller ortaya çıkmakta ve oyuncuları eğlendirmektedir.

Yeni kuralların eklenip eklenmeyeceği veya bazı değişikliklerin olup olmayacağı belirlenmelidir.

Eğer “Renkli jenga nasıl oynanır” diye araştırdıysanız oyunun renkli versiyonun mantığı, klasik Jenga ile aynıdır. Sadece farklı olarak ortada bir zar vardır ve zarın belirlediği renkte olan tahtalardan biri çekilir.

Jenga Kazanma Stratejileri

Jenga, katılımcıların tahta blokları bir kuleden sırayla çıkarıp kule düşene kadar tepeye yerleştirmeleri gereken bir fiziksel ve zihinsel beceri oyunudur. Jenga kazanma stratejileri ise şu şekilde sıralanmıştır:

Hangi bloğun en gevşek olduğunu belirleyin; bu, hareket ettirilmesini kolaylaştıracaktır.

Acele etmeyin, hangi bloğun kaldırılacağını ve nasıl yerleştirileceğini sakince seçin.

Alttakiler kulenin ağırlığını ve sağlamlığını taşıdığından, kulenin ortasındaki blokları kaldırmaya çalışın.

Kule eğilmeye başlarsa yerleştirdiğiniz bloklarla denge sağlamaya çalışın.

Katlar eklendikçe kulenin daha dengesiz hale geldiğini ve düşmesinin daha kolay olduğunu unutmayın.