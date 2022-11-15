Ünlü oyuncunun baba acısı 0:00 / 0:00

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1970'li ve 80'li yıllarda kamera karşısına geçtiği 'Days of Our Lives' adlı yapımla tanınan ünlü oyuncu John Anthony Aniston, vefat etti. Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Aniston'ın yaşamını yitirdiğini, kızı Jennifer Aniston duyurdu.

11 KASIM'DA YAŞAMINI YİTİRDİ Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, acı haberi takipçileriyle paylaştı. Babasıyla çekilen bir dizi eski fotoğrafını paylaşan Jennifer Aniston, John Anthony Aniston'ın 11 Kasım'da hayata veda ettiğini ifade etti.

"TANIDIĞIM EN İYİ İNSANLARDAN BİRİYDİN" Oyuncu, "Tatlı babam... Johny Anthony Aniston... Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım" sözleriyle babasına veda etti.

"SENİ ZAMANIN SONUNA KADAR SEVECEĞİM" Aniston, babasının öldüğü 11-11 tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha büyük bir anlam taşıyacağını sözlerine ekledi ve, "Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" ifadelerini kullandı. Takipçileri ise Jennifer Aniston'a başsağlığı mesajları ile destek oldu.

JOHN ANTHONY ANISTON HAKKINDA John Anthony Aniston, 24 Temmuz 1933'te Yunanistan'ın Girit adasında dünyaya gelmişti. Henüz iki yaşında bir bebekken aile, ABD'ye taşınmıştı. O sırada da isimlerini 'Aniston' olarak değiştirmişlerdi. John Aniston'ın anne ve babası bir restoran işletmeye başlamıştı. Tiyatro eğitimi gören John Aniston, bir süre orduda görev yapmıştı.