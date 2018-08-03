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49 yaşındaki ABD'li oyuncu, çocuk yapmadığı için kendisini eleştirenlere, "Her kadının dünyaya gelme amacı çocuk olmayabilir. Çocuksuz kadınlara zarar görmüş ürünler gibi davranmayı da bırakmanız gerek" açıklamasını yaptı.