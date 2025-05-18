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        Haberler Dünyadan Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'ın Cannes galasında kırmızı halıya devasa bir 'kuş' çıktı - magazin haberleri

        Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'ın Cannes galasında kırmızı halıya devasa bir 'kuş' çıktı

        Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'ın başrolleri paylaştığı 'Die, My Love' filminin Cannes Film Festivali galasında devasa 'kuş' sürprizi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:12
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        Kırmızı halıya 'kuş' kondu
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        Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı 'Die, My Love' filminin Cannes Film Festivali gösteriminde kırmızı halıdaki kuş kostümlü kişi büyük ilgi gördü.

        9 dakika boyunca ayakta alkışlanan filmin gösterimi öncesinde, kırmızı halı geçidi çok renkli geçti.

        Dev bir akbaba kostümüyle bir adam kırmızı halıda yürüdü. Kostümlü adam, festival katılımcılarının meraklı bakışlarının odağı oldu.

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        Cannes Film Festivali organizatörleri, kuş kostümü giyen kişinin, 'Cannes Klasikleri' bölümünde prömiyeri yapılan Raphael Quenard imzalı 'I Love Peru' belgeselindeki bir karakter olduğunu söyledi.

        Öte yandan prömiyeri yapılan 'Die, My Love', Jennifer Lawrence'ın 2023 tarihli 'No Hard Feelings' filminden sonraki ilk projesi olma özelliği taşıyor.

        Lawrence, 2013 yılında rol aldığı 'Silver Linings Playbook' filmiyle Oscar kazandı.

        İngiliz oyuncu Robert Pattinson, yanlışlıkla eteğine bastığı Jennifer Lawrence'ın elbisesini yere eğilerek düzeltti. Bu centilman tavrı, sosyal medyada büyük övgü topladı.

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        #Cannes Film Festivali
        #kırmızı halı
        #Jennifer Lawrence
        #robert pattinson
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