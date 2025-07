Jennifer Lopez, Antalya konserinde Fenerbahçe şapkası taktı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025 dünya turnesi kapsamında geçtiğimiz hafta Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde sahne aldı.

Konser sonrası kuliste yaşanan bir an ise dikkat çekti. Jennifer Lopez'e kulise giren bir hayranı tarafından Fenerbahçe şapkası hediye edildi. Ünlü yıldız, sürpriz hediyeyi takarak poz verirken, o anlar hayranı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Lopez’in Fenerbahçe şapkasıyla verdiği poz kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.