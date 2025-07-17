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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez'den beşinci evlilik açıklaması - magazin haberleri

        Jennifer Lopez'den beşinci evlilik açıklaması

        Jennifer Lopez, İspanya konseri esnasında kendisine evlenme teklif eden bir hayranına sahneden yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:58
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        Beşinci evlilik açıklaması
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        Jennifer Lopez, yeniden evlenip evlenmeyeceğine dair fikrini konser sahnesinde açıkladı. 'Up All Night: Live in 2025' dünya turnesi kapsamında yakında İstanbul'da konser vermeye hazırlanan 55 yaşındaki şarkıcı, başından geçen dört evliliğin ardından yeniden evlilik konusuna bakışını kısa ve öz şekilde ifade etti.

        İspanya'nın Bilbao kentinde sahnedeyken, seyircilerden birinin "JLo, benimle evlenir misin?" yazılı pankartını okuyan şarkıcı, "Sanırım bu konuda işim bitti. Bunu birkaç kez denedim" diye yanıt verdi.

        Lopez'in geçen yaz boşanma davası açtığı Ben Affleck ile evliliği en çok bilinse de aslında ünlü şarkıcının başından toplam dört evlilik geçti.

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        Jennifer Lopez - Ojani Noa

        Ojani Noa ile 1997-1998 yılları arasında ilk evliliğini yapan Lopez, Cris Judd ile 2001-2003 yılları arasında ikinci evliliğini yaşadı.

        Jennifer Lopez - Cris Judd

        2004 yılında evlendiği şarkıcı Marc Anthony'den ikiz çocukları Emme ve Max'i dünyaya getiren Lopez, bu evliliğini 2014'te bitirdi. Çocukları şimdi 17 yaşında.

        Jennifer Lopez - Marc Anthony

        Lopez, 17 yıl sonra ikinci bir şans verdiği eski nişanlısı Ben Affleck ile 2021'de yeniden birlikteliğe başladı. Bu birliktelik, 2022'de evlilikle taçlansa da sadece iki yıl sürdü.

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        Jennifer Lopez - Ben Affleck

        Lopez, geçen yıl ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı, evlilikleri 21 Şubat günü resmen bitti.

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        #Jennifer Lopez
        #evlilik
        #boşanma
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