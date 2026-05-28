        Jennifer Lopez ikizlerini büyüttü: Kuşlar yuvadan uçuyor

        Jennifer Lopez ikizlerini büyüttü: Kuşlar yuvadan uçuyor

        Jennifer Lopez, 18 yaşındaki ikiz çocukları yakında evden ayrılacakları için hüzünlü ama gururlu

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 17:25 Güncelleme:
        "Kuşlar yuvadan uçuyor"

        Jennifer Lopez, 18 yaşına gelen ikizlerinin artık evden taşınacaklarını açıklarken duygulandı. 56 yaşındaki şarkıcı, Jimmy Kimmel'ın talk show programında, ikizleri Max ve Emme'nin üniversiteye gideceklerini anlatırken, duygusal anlar yaşadı.

        Kimmel, çocuklarının liseden mezun olup 18 milyon dolarlık malikanesinden taşınmaları konusunu gündeme getirirken, gözyaşlarını tutmaya çalışarak, "Bundan bahsetmeyin, ağlamaya başlarım" diye uyardı. "İki aydır ağlıyorum" diyen Lopez, lise mezuniyet töreninde tekrar gözyaşı dökeceğini söyledi.

        Lopez, çocuklarının ayrı üniversitelere gideceklerini ve ünlü olması nedeniyle bir kargaşaya yol açsa bile, onların yurt odalarına taşınmalarına yardım etmeyi planladığını söyledi.

        Eski eşi Marc Anthony'den olan ikizlerinin evden ayrılmasına üzüldüğünü söyleyen Lopez, "Mutlu olmalarını istiyorum. İstedikleri yere gitsinler, istediklerini yapsınlar" dedi.

        #Jennifer Lopez
        #jennifer lopezin çocukları
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
