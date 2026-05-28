Jennifer Lopez ikizlerini büyüttü: Kuşlar yuvadan uçuyor

Jennifer Lopez, 18 yaşına gelen ikizlerinin artık evden taşınacaklarını açıklarken duygulandı. 56 yaşındaki şarkıcı, Jimmy Kimmel'ın talk show programında, ikizleri Max ve Emme'nin üniversiteye gideceklerini anlatırken, duygusal anlar yaşadı.

Kimmel, çocuklarının liseden mezun olup 18 milyon dolarlık malikanesinden taşınmaları konusunu gündeme getirirken, gözyaşlarını tutmaya çalışarak, "Bundan bahsetmeyin, ağlamaya başlarım" diye uyardı. "İki aydır ağlıyorum" diyen Lopez, lise mezuniyet töreninde tekrar gözyaşı dökeceğini söyledi.

Lopez, çocuklarının ayrı üniversitelere gideceklerini ve ünlü olması nedeniyle bir kargaşaya yol açsa bile, onların yurt odalarına taşınmalarına yardım etmeyi planladığını söyledi.

Eski eşi Marc Anthony'den olan ikizlerinin evden ayrılmasına üzüldüğünü söyleyen Lopez, "Mutlu olmalarını istiyorum. İstedikleri yere gitsinler, istediklerini yapsınlar" dedi.