Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra ilişkilerine kaldıkları yerden başlayan Holywood'un gözde ikilisi Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yedi haftadır birlikte fotoğraf vermeyince boşanma iddiaları gecikmedi
İlişkilerine tam 17 yıl sonra, 2021'de kaldıkları yerden devam eden ve birlikteliklerini 2022'de nikâh masasında resmileştiren Jennifer Lopez ile Ben Affleck çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
'Bennifer' olarak adlandırılan Hollywood'un güçlü çifti, son yedi haftadır birlikte görüntü vermeyince ayrılık iddiaları gecikmedi.
Ben Affleck, en son yine, ayrılık eğiliminde oldukları yönündeki söylentilerin ortasında, eşi Jennifer Lopez olmadan tek başına görüntülendi. 51 yaşındaki ünlü oyuncu, pazartesi günü Los Angeles'ta bir restorandan tek başına çıkarken görüldü. Yemekte Affleck'e, Walt Disney Stüdyoları Sinema Prodüksiyonu'nun eski başkanı olan arkadaşı Sean Bailey'in eşlik ettiği öğrenildi.
Ben Affleck'in son fotoğrafına girmeyen Jennifer Lopez, bir gün sonra Beverly Hills'te ev ararken görüldü. TMZ, Affleck'in Los Angeles'ın Brentwood semtindeki bir evde tekbaşına kaldığını iddia eden bir haber yayımladı.
Dün de Ben Affleck, bu bahsedilen evin yakınlarında araba kullanırken görüldü.
'Bennifer', en son yedi hafta önce, yani mart ayının sonunda New York'ta bir öğle yemeğinde birlikteydi. 54 yaşındaki Jennifer Lopez, mayıs ayının başında yapılan Met Gala'ya da tekbaşına katıldı.
Uzun zamandır birlikte görüntü vermemeleri, çiftin boşanacakları iddialarını güçlendirdi. Kaynaklar, Ben Afleck'in çoktan 60 milyon dolarlık ortak evlerinden ayrıldığını öne sürdü.
İki çocuk annesi Jennifer Lopez, salı günü Beverly Hills'te yeni ev bakarken görülünce boşanacakları söylentilerinin ardı arkası kesilmedi.
Ben Affleck'in şu sıralar işine odaklandığını söyleyen bir kaynak; "Birbirlerini sevmekten vazgeçmeyecekler ama Jennifer onu kontrol edemez, Ben de onu değiştiremez. Ayrılmalarından başka yol yok" yorumunu yaptı.
Birlikte görüntü vermedikleri için ayrılacakları söylentilerinin üstüne bir de 54 yaşındaki Jennifer Lopez, ilişki koçu Lenna Marsak tarafından oluşturulan ve 'dürüstlük ve saygının' olmadığı bir ilişkinin zorluklarını ele alan sosyal medya gönderisini beğendi. Gönderide, "dürüstlükten ve duygusal güvenlikten yoksun biriyle sağlıklı bir ilişki kuramazsınız" ifadesi dikkat çekti.