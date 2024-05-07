Jermains Lens futbolu bıraktı

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'te forma giydikten sonra en son Fransa'nın üçüncü lig ekiplerinden Versailles'te top koşturan Hollandalı oyuncu Jermain Lens, futbolu bırakma kararı aldı.

Hollandalı futbolcu, "Bu sezondan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Büyük kulüplerde oynadım, bir Dünya Kupası'nda forma giydim ve birkaç ülkede şampiyon oldum. Kariyerime büyük bir keyifle bakıyorum." dedi.

Jermain Lens, kariyerinde çıktığı 545 maçta 122 gol ve 126 asistlik bir performans gösterdi.