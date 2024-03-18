Jessie James Decker ve Eric Decker çiftinden Vazektomi önlemi
Jessie James Decker ile Eric Decker, başka bir çocuk dünyaya getirmemek için Vazektomi operasyonunu gündeme aldı
Ünlü şarkıcı Jessie James Decker ve emekli sporcu Eric Decker çifti, 2013'te evlenmiş, geçtiğimiz şubat ayında ailelerini, dördüncü bebeklerinin doğumuyla biraz daha genişletmişlerdi.
VAZEKTOMİ OPERASYONU GEÇİRMEYE HAZIR
Jessie James Decker, başka çocuk istemediğine, hatta eşinin erkekler için bir doğum kontrol yöntemi olan Vazektomi operasyonu geçirmeye hazır olduğunu ifade etti.
Denver adını verdikleri dördüncü bebeği dünyaya getirdikten sonra öncekilerden daha uzun bir doğum iznine ayrılacağını belirten Jessie James, Bu konuda; "Yeni doğmuş bir bebeğim var. Ayrıca toplamda dört çocuk annesiyim. Tam olarak hazır hissetmeden önce işe dönmek için acele etmek istemiyorum" diye konuştu.
"BU BENİM SON BEBEĞİMDİ"
Dört çocuklu hayatı ve gelecek planlarıyla ilgili konuşan Jessie James Decker, bir çocuk daha istemediğini de tekrarladı; "Bu benim son bebeğimdi. Bu yüzden onunla geçirdiğim zamanların keyfini çıkarmak istiyorum. Bana her zamankinden daha fazla ihtiyacı olan aileme de vakit ayırmak istiyorum. Benim için aile her şeyden önce gelir" şeklinde konuştu.
HILARY DUFF'IN EŞİ DE VAZEKTOMİ YAPTIRMIŞTI
Daha önce Hilary Duff'ın da dördüncü çocuğu dünyaya geldikten sonra müzisyen eşi Matthew Koma, erkekler için bir doğum kontrol yöntemi olan Vazektomi yaptırdığını açıkladı.
Fotoğraflar: Instagram