        Jill Biden'ın eski eşinin karısı evde ölü bulundu

        Jill Biden'ın eski eşinin karısı evde ölü bulundu

        ABD'nin bir önceki başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'ın eski eşi Bill Stevenson'ın evinde cinayet şüphesi... Stevenson'ın eşi Linda Stevenson, polise yapılan aile için şiddet ihbarının ardından hayatını kaybetmiş halde bulundu

        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:22
        Eski eşinin evinde cinayet şüphesi
        ABD'nin bir önceki başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'ın eski eşi Bill Stevenson'ın 64 yaşındaki eşi Linda Stevenson, ABD'nin Delaware şehrindeki evinin oturma odasında cansız halde bulundu.

        Polisin açıklamasına göre, Oak Hill semtindeki evde meydana gelen aile içi anlaşmazlık ihbarına polis ekipleri müdahale etti.

        Bill Stevenson
        Bill Stevenson

        Henüz herhangi birine suçlama yöneltilmedi. Ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Jill Biden ve Bill Stevenson, 1970 yılında evlendi ve 1975 yılında boşandı. Jill Biden 1977 yılında Joe Biden ile evlendi.

