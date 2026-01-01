Jill Biden'ın eski eşinin karısı evde ölü bulundu

ABD'nin bir önceki başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'ın eski eşi Bill Stevenson'ın 64 yaşındaki eşi Linda Stevenson, ABD'nin Delaware şehrindeki evinin oturma odasında cansız halde bulundu.

Polisin açıklamasına göre, Oak Hill semtindeki evde meydana gelen aile içi anlaşmazlık ihbarına polis ekipleri müdahale etti.

Bill Stevenson

Henüz herhangi birine suçlama yöneltilmedi. Ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jill Biden ve Bill Stevenson, 1970 yılında evlendi ve 1975 yılında boşandı. Jill Biden 1977 yılında Joe Biden ile evlendi.