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        Haberler Dünyadan Jim Carrey'den 'Maske' açıklaması

        Jim Carrey'den 'Maske' açıklaması

        Jim Carrey, fantastik komedi filmi 'Maske'nin olası bir devam filminde rolünü yeniden canlandırabileceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:28
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        Jim Carrey'den 'Maske' açıklaması
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        1994 yapımı ‘Maske’ filminde Stanley Ipkiss karakterine hayat veren Jim Carrey, olası bir devam filmine sıcak baktığını açıkladı.

        Carrey; “Bu gerçekten parayla ilgili değil, şaka yapıyorum tabii. Ama kesinlikle bir şey söylemek zor. Emekli olmak istediğimi söyledim fakat aslında sadece biraz daha dinlenmek ve güç toplamak istiyordum. Çünkü bazen aklınıza gerçekten harika bir fikir gelir veya çalışmaktan zevk aldığınız bir ekip her şeyi değiştirebilir” dedi.

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