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Jimmy Durmaz: Ibrahimovic'e Galatasaray'ı anlattım!

Galatasaray yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Zlatan Ibrahimovic'le ilgili olarak "Ona Galatasaray’ın büyüklüğünü anlattım ve biraz da baskı kurdum üzerinde" dedi

Galatasaray

Galatasaray'ın yeni transferlerinden olan Jimmy Durmaz, TRT Spor'a konuştu. Türk asıllı İsveçli futbolcu, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek "Buraya gelirken Türkiye’deki en büyük kulübe transfer olacağımı düşünerek tercihimi yaptım. Fatih Hoca’dan da böyle bir istek geldiğinde çok fazla düşünmedim. Fatih Hoca gibi biri sizi isteyince iki kere düşünmeye gerek kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim'i öven 30 yaşındaki futbolcu, "Terim ne istediğini bilen, oyun tarzı bellli bir teknik direktör. Geçen sezon 8 ve 10 numara oynadım. Bu sene de böyle devam etmek isterim. Ama hocam ne derse orada oynarım. Büyük takımlarda rekabet olmalı. Bu durum benim için sorun değil" diye konuştu.

"IBRAHIMOVIC'TE BASKI KURDUM"

Jimmy, İsveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic için ise transfer konusunu konuştuğunu itiraf edip "Ibrahimovic’in Los Angeles’taki son senesi. Ona Galatasaray’ın büyüklüğünü anlattım ve biraz da baskı kurdum üzerinde!"

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