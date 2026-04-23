        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Coredon Alanyaspor Joao Pereira: 3-0 hak ettiğimiz bir sonuç değildi

        Joao Pereira: 3-0 hak ettiğimiz bir sonuç değildi

        Beşiktaş'a karşı özellikle maçın ikinci yarısının büyük bölümünü üstün geçirdiklerini söyleyen Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 3-0'lık skoru hak etmediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 23:35 Güncelleme:
        "3-0 hak ettiğimiz bir sonuç değildi"

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş’a 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün hayalimiz sona erdi. Kasımpaşa maçına göre daha iyi bir performans gösterdik. Bugün ikinci gole kadar mücadele ettik. Kasımpaşa maçında baskılardan çıkamamıştık. Bu maçta bazı bölümlerde bunu başarabildik. Üçüncü bölgede daha fazla agresif olmamız gerekiyordu. Devrede konuştuk, bazı şeyleri değiştirdik. İkinci yarıda 25 dakika oyunun hakimi bizdik. Beşiktaş’a zorluk çıkardık. Ama golü bulamadık. Sonrasında ikinci golle ümitlerimiz yitirdik. Futbolda böyle şeyler oluyor, sonra üçüncü golü yedik. Ama 3-0 hak ettiğimiz bir sonuç değildi" ifadelerini kullandı.

        Pereira, ayrıca her takımla kafa kafaya mücadele etmek istediklerini ancak özellikle büyük takımlara karşı gösterdikleri mücadeleyi diğer takımlara karşı göstermekte zorlandıklarını belirtti.

