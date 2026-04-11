Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Çok iyi bir takımdan bir puan aldık - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Çok iyi bir takımdan bir puan aldık

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, "Çok iyi bir takımdan bir puan aldık, geçişlerde birazcık daha doğru kararlar verebilseydik, bir-iki gol atma şansımız da vardı" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 21:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok iyi bir takımdan bir puan aldık"

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

        "KÜÇÜK DÜZELTMELERLE MAÇA DAHİL OLABİLDİK"

        Maçın ilk 20-25 dakikasının kendileri için çok zor geçtiğini anlatan Pereira, "Bugün ofansif anlamda farklı bir şey denedik. Maçın ilk 20-25 dakikasında bunu tam olarak yapamadık. Daha sonra defansif anlamda da küçük düzeltmeler yaparak maça dahil olabildik." dedi.

        Trabzonspor'un 4-4-2 oynayarak iki stoperle oyun kuracağını düşündüklerini dile getiren Pereira, çoğu zaman üçlü oyun kurdukları için maçın ilk 20-25 dakikasında zorluk yaşadıklarını ifade etti.

        "BAZEN BASİT TOPLAR KAYBETTİK"

        Portekizli teknik direktör, Trabzonspor'un bu sürede kendilerinden daha üstün oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Devre arasında yapmamız gereken değişiklikleri, düzenlemeleri konuştuk ve ikinci yarıda daha iyi bir oyun sergiledik. Daha sonra biz oynamaya başladık ve oyun kurarken bazen basit toplar kaybettik ve bu bize zorluklar yaşattı. Bunun olma sebebi de bizim oyun oynamaya çabamızdan dolayı."

        Pereira, öne uzun toplar atarak oynamaya çalışan bir futbolu sevmediğini söyleyerek, futbol oynamayı sevdiğini kaydetti.

        Trabzonspor'a iyi hazırlandıklarını, hafta boyunca çalıştıkları yerden gol yediklerini dile getiren Pereira, "Ortalarda iyi olduklarını biliyorduk ve bunu çalışmıştık. Ancak o şekilde de golü yedik. Bu bizim kendi yaptığımız bir hataydı. Ama bunlar futbolda olabiliyor." ifadelerini kullandı.

        "PES ETMEDİK"

        Genç teknik adam, golü yemelerine rağmen pes etmediklerini anlatarak, "Bu takımla alakalı sevdiğim şey, hiçbir zaman pes etmiyoruz. Bugün de pes etmedik ve oyuna devam ettik. Net bir penaltıyla beraberlik golünü bulduk." açıklamasını yaptı.

        Pereira, maçta daha fazla topa sahip olan ve daha fazla pas yapan Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunun altını çizerek, defansif anlamda da kendilerinin çok iyi işler çıkardıklarını vurguladı.

        "ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI BİR PUAN ALDIK"

        Maçta öne geçecek ve galibiyeti getirecek pozisyonlar da bulduklarını söyleyen Pereira, "Geçişlerde birazcık daha doğru kararlar verebilseydik, bir-iki gol atma şansımız da vardı. Sonuç olarak, bir puan yeterli değil ama mutlu değilim de diyemem. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynadık ve çok iyi bir takımdan bir puan aldık. Ve bu şekilde 5 maçta üst üste puan aldık. Tabii ki daha fazla galibiyet almak isterdim ama biz mücadele ediyoruz ve hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osmaniye'de 2 kişinin öldüğü selin ilk anları cep telefonu kamerasında

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde sığındıkları araçta hayatını kaybeden 2 kişinin, olayın hemen öncesi lokali su bastığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
