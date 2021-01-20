ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden oldu. Joe Biden'in eşi Jill Biden'den bir kızı var. Ashley Biden, sosyal hizmet uzmanı, aktivist ve moda tasarımcısıdır. Ashley Biden kimdir, kaç yaşında? İşte Ashley Biden'in biyografisi...

ASHLEY BİDEN KİMDİR?

8 Haziran 1981 tarihinde Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde dünyaya geldi. Katolik inancına göre yetiştirildi ve St. Joseph's'te vaftiz edildi.

Çocukluğu boyunca, babası Delaware'den Amerika Birleşik Devletleri Senatörü olarak görev yaptı ve annesi eğitimci olarak çalıştı.

Ashley Biden ve Joe Biden

Biden, Wilmington'daki Dini Dostlar Topluluğu tarafından işletilen özel bir okul olan Wilmington Arkadaşlar Okulu'na gitti. Tulane Üniversitesi'nde kültürel antropoloji okudu. Üniversitenin birinci yılında, şimdi Kingswood Akademisi olan Girls Incorporated'da kamp danışmanı olarak çalıştı.

Ashley Biden, 2012 yılında Howard Kerin ile evlendi

Northwestern İnsan Hizmetleri Çocuklara Erişim Kliniğinde klinik destek uzmanı olarak işe başladı, gençlere ve ailelerine kaynaklara erişmeleri ve doğrudan psikiyatristler ve terapistlerle çalışmasında yardımcı oldu.